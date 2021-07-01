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Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Бендерах

Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Бендерах

Дорожно-транспортное происшествие произошло в г. Бендеры 29 июня 2021 года в 15 часов 07 минут на перекрестке ул. Б. Восстания - ул. Кишиневская.

Водитель одного из автотранспортных предприятий, управляя груженым автомобилем «Камаз» с прицепом, нарушив правила дорожного движения, не пропустил автомобиль «Тойота», который двигался по главной дороге и столкнулся с ним на перекрестке. От удара указанные автомобили отбросила на стоявшие рядом «Мерседес» и «Фольксваген», сообщается на сайте Следственного комитета ПМР.

56-летний водитель «Тойоты» погиб на месте, другие участники ДТП получили незначительные повреждения, водитель грузовика не пострадал.

В Управлении СК г.Бендеры по факту произошедшей аварии возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК ПМР (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что водитель «Камаза» был трезв, с его слов в автомобиле отказали тормоза. Эту версию следствие будет тщательно проверять, техническое состояние грузовика исследуют специалисты. Уже назначен ряд экспертиз, в том числе и автотехническая. По ее результатам следствие даст правовую оценку действиям водителя, а в случае обнаружения неисправностей в автомобиле и действиям сотрудников автотранспортного предприятия, которые несут ответственность за выход на маршруты транспортных средств.

Следственные действия продолжаются.

sk.gospmr.org
  • Сегодня, 11:54
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