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В Оперативной группе российских войск в Приднестровье состоялся торжественный митинг по случаю годовщины образования соединения

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье состоялся торжественный митинг по случаю годовщины образования соединения

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели торжественный митинг, посвященный 26-й годовщине образования соединения.

Мероприятие началось с выноса Боевого знамени соединения. В рамках митинга перед личным составом с торжественной речью выступили начальник ОГРВ в
ПМР полковник Дмитрий Зеленков, ветеран Вооруженных Сил и юнармеец, сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.

Также в ходе митинга начальник ОГРВ ПРРМ вручил военнослужащим медали и грамоты, объявил о присвоении очередных воинских званий. ПО завершении мероприятия военнослужащие прошлись торжественным маршем перед трибуной с гостями.
structure.mil.ru
  • Сегодня, 12:25
  • DTV
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