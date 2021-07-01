В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели торжественный митинг, посвященный 26-й годовщине образования соединения.
Мероприятие началось с выноса Боевого знамени соединения. В рамках митинга перед личным составом с торжественной речью выступили начальник ОГРВ в ПМР полковник Дмитрий Зеленков, ветеран Вооруженных Сил и юнармеец, сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.
Также в ходе митинга начальник ОГРВ ПРРМ вручил военнослужащим медали и грамоты, объявил о присвоении очередных воинских званий. ПО завершении мероприятия военнослужащие прошлись торжественным маршем перед трибуной с гостями. structure.mil.ru