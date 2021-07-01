На вопрос отвечает начальник Дежурной части МВД ПМР Владимир Митрофаненко:
«При обнаружении боеприпасов или каких-либо подозрительных предметов, свёртков и прочего незамедлительно нужно сообщить в органы внутренних дел. Ни в коем случае не трогать, не перемещать с места на место и уж тем более не брать домой на хранение. В первую очередь нужно позвонить на «102» в территориальное подразделение милиции».
Правоохранители обращают внимание тех, кто по каким-либо причинам незаконно хранит у себя оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства. Данных граждан ждёт уголовная ответственность, вплоть до реальных сроков лишения свободы. mvdpmr.org