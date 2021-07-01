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Что делать, если вы случайно нашли боеприпасы или оружие?

Что делать, если вы случайно нашли боеприпасы или оружие?

На вопрос отвечает начальник Дежурной части МВД ПМР Владимир Митрофаненко:

«При обнаружении боеприпасов или каких-либо подозрительных предметов, свёртков и прочего незамедлительно нужно сообщить в органы внутренних дел. Ни в коем случае не трогать, не перемещать с места на место и уж тем более не брать домой на хранение. В первую очередь нужно позвонить на «102» в территориальное подразделение милиции».

Правоохранители обращают внимание тех, кто по каким-либо причинам незаконно хранит у себя оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства. Данных граждан ждёт уголовная ответственность, вплоть до реальных сроков лишения свободы.
mvdpmr.org
  • Вчера, 21:00
  • DTV
  • Просмотров: 34
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