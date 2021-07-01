Молдова может прекратить выдавать паспорта своим гражданам уже в сентябре 2021 года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава Агентства публичных услуг Владислав Зара. По его словам, это произойдет из-за давления, которое оказывается на Агентство публичных услуг со стороны администрации президента Майи Санду. Глава ведомства рассказал, что после объявления тендера на закупку бланков для паспортов его вызвали в администрацию президента, передает bloknot-moldova.md
- В течение июня я дважды был приглашен в администрацию президента Анной Ревенко, советником президента Молдовы. Кроме дискуссий о тендере мне открытым текстом дали понять, что Агентство должно отменить тендер. Те же рекомендации поступали от советника президента г-на Негруцэ, но никто не дал письменных указаний, - заявил Зара.
По словам главы ведомства, тендеры на закупку бланков проводятся один раз в 3-5 лет. Согласно итогам предыдущего конкурса были приобретены 1,5 млн бланков паспортов, а сейчас на складах остались лишь 128 тыс. шт.
- В настоящее время порядка 1 млн лиц не владеют никаким действительным паспортом гражданина Молдовы, но ранее они им владели. В течение 2021 года у свыше 300 тыс. человек истекает срок действия паспорта. В июне увеличилось число удостоверений личности, которые граждане заказывают. Выдано уже 63 тыс. паспортов. В летний период эта цифра может вырасти. В случае израсходования запасов бланков согласно нашим оценкам, Агентство может приостановить свою деятельность в сентябре 2021 года, ожидая, когда завершится один или другой тендер, - отметил Владислав Зара.