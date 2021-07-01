В Министерстве внутренних дел проводят технические работы по обновлению системы программного обеспечения. Выполнение некоторых услуг, оказываемых ведомством, временно приостановлено.
Автолюбителям пройти государственный технический осмотр транспортных средств пока не получится. Беспокоиться о просроченном сроке действия талона не стоит. Водителей штрафовать не будут!
Ещё одно вынужденное нововведение. До момента запуска обновлённой системы программного обеспечения экзамены для получения водительских прав автолюбители будут сдавать письменно. На объективной оценке результатов это не скажется, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Что касается выдачи водительского удостоверения. Вместо прав автолюбители получат временный документ. Для его оформления нужно предварительно записаться по телефону «123». После в назначенный день прийти в МРЭО с фото и пакетом документов.
Регистрацию (прописку, перепрописку), оформить в паспортных подразделениях пока тоже не получится. Действия по получению гражданства ПМР, замене действующих паспортов и выдаче документов, удостоверяющих личность, 16-летним приднестровцам также приостановлены. Гостям республики рекомендуется сразу пройти регистрацию на пунктах пропуска при пересечении границы ПМР.
Как только технические работы закончатся, подразделения Госавтоинспекции и миграционной службы вернутся к прежнему режиму. Следите за информацией на официальном сайте ведомства, а также во всех социальных сетях и мессенджерах МВД. mvdpmr.org