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ЕСПЧ обязал правительство РФ выплатить деньги жительнице Приднестровья

ЕСПЧ обязал правительство РФ выплатить деньги жительнице Приднестровья
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу "Ирина Щербинина против РМ и РФ".
ЕСПЧ обязал российские власти выплатить ей 3000 евро в качестве компенсации морального вреда и 1600 евро - судебных издержек за нарушение права истца на справедливое судебное разбирательство, передает infotag.md

В 2013 г. она была незаконно уволена из Центра по борьбе со СПИДом в Тирасполе, где работала врачом. Медик оспорила решение в местных судах, но безрезультатно. Ее обращения в судебные инстанции Молдовы и России также не увенчались успехом, поэтому в конце 2014 г. она пожаловалась в ЕСПЧ.

Решением 29 июня 2021 г. Страсбургский суд установил, что "Россия осуществляла эффективный контроль над режимом Тирасполя в период, когда имели место события".

Напомним, что Днестр ТВ с 2013 года следил за событиями и освещал их в своих репортажах и интервью с Ириной Щербининой.




  • Сегодня, 09:41
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