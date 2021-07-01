На территории Приднестровской Молдавской Республики демографическая ситуация хронически проблемная – людей умирает значительно больше, чем рождается.
Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики ПМР, по итогам первых пяти месяцев 2021 года в Приднестровье среднестатистически рождается человек – каждые 80 минут, а умирает – каждые 55 минут, сообщает newspmr.com
В последние два года общая негативная демографическая динамика замедлилась за счет внешней миграции – количество прибывавших на территорию ПМР превышает число убывающих людей. Однако, проблема с развитием процессов естественного движения населения остается актуальной.
Естественная убыль населения
Разность между умершими и родившимся (естественная убыль населения) в Приднестровье за январь-май текущего года составила 2 732 человека. В 2020 году естественная убыль населения за этот же период составляла 1 484 человека. Тем самым, численно естественная убыль населения за год увеличилась почти в два раза. Объяснить столь существенную разницу можно в основном пандемией, унесшей более двенадцати сотен жизней приднестровцев, и карантинными ограничениями, влияющими на оказание помощи по другим важным медицинской показателям.
За отчетный период в республике родилось 1 256 младенцев, а умерло – 3 988 человек. Таким образом, в Приднестровской Молдавской Республике на одного новорожденного приходится порядка трех умерших. В отчетном периоде 2020 года родилось 1 316 человек, а умерло – 2 800 человек.
Если сравнивать показатели за два года, в республике количество новорожденных уменьшилось на 4,6%, а умерших возросло на 42,4%. То есть, естественное сокращение населения ПМР (без миграционной составляющей) – это существенный рост смертности и снижение рождаемости. Усугубляется демографическая динамика тем, что она является хронической на протяжении очень продолжительного промежутка времени.
К основной причине снижения рождаемости демографы обычно причисляют социально-экономические трудности, а высокой смертности – плохую экологию, низкий уровень медицины и недостаточную социальную защищенность. Все это, к сожалению, в полной мере соответствует действительности для Приднестровья. В дополнение к этому добавилась эпидемия коронавирусной инфекции.
За январь-май 2021 года общее число родившихся по республике составило 1 256 человек, из них: в городской местности – 974 чел., в сельской местности – 282 чел. В городской местности число родившихся уменьшилось на 2,3%, в сельской местности – на 11,6%. Более трети новорожденных представляют Тирасполь – 409 чел. Следом расположились: Бендеры – 226 чел., Слободзейский район – 203 чел., Рыбницкий район – 183 чел., Григориопольский район – 95 чел., Дубоссарский район – 79 чел., Каменский район – 38 чел. и г. Днестровск – 23 человека.
Общее число умерших за этот же период текущего года по республике составило 3 988 человек, из них: в городской местности – 2 775 чел., в сельской местности – 1 213 чел. Число умерших в городской местности увеличилось на 51,4%, в сельской местности – на 25,4%. Четверть погребенных приходится на Тирасполь – 1 042 чел. Далее в печальном списке следуют: Бендеры – 825 чел., Слободзейский район – 698 чел., Рыбницкий район – 611 чел., Григориопольский район – 278 чел., Дубоссарский район – 284 чел., Каменский район – 131 чел. и Днестровск – 59 чел.
Наиболее частыми в структуре смертности являются: ишемическая болезнь сердца – 27,8%, сосудистые поражения мозга – 11,3%, новообразования – 10,9%, болезни органов пищеварения – 4,7%, отравления, травмы и убийства – 2,9%. Прочие болезни (инфекции, грипп, ОРЗ, пневмония и пр.) – 42,4%.
За январь-май 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилось число смертей от ишемической болезни сердца увеличилась на 14,7%; от болезней органов пищеварения – на 14,1%; от сосудистых поражений мозга – на 11,4%, в то же время снизилась смертность от новообразований – на 13,6%; от отравлений, травм и убийств на 8,0%. В то же время, смертность: от инфекционных и паразитарных болезней выросла в 13,1 раза; от гриппа, ОРЗ и пневмонии – в 2,9 раза.
Младенческая смертность детей в возрасте до одного года за отчетный период составила 9 человек (за январь-май 2020 года – 9 человек). Основными причинами в структуре младенческой смертности являются: состояния, возникшие в перинатальном периоде; несчастные случаи, отравления и травмы; врожденные аномалии. Миграционный прирост населения Приднестровья
На фоне неблагополучной ситуации с естественной убылью населения, в Приднестровье наблюдается положительная динамика в миграционном движении. За период январь-май 2021 года в республике наблюдается миграционный прирост населения – превышение количества прибывших в Приднестровье над числом убывших из ПМР граждан.
Миграционный прирост населения Приднестровья за счет внешней миграции в отчетном периоде составил 1 328 человек. За обозначенный период текущего года выехало за пределы Приднестровья 1 494 человека, а прибыло на территорию ПМР – 2 822 человека. Наибольшее число прибывших зафиксировано в Тирасполе – 955 чел., Бендерах – 581 чел. и Слободзейском районе – 496 чел. Выехавших за пределы Приднестровья больше всего зафиксировано в Тирасполе – 610 чел., Бендерах – 319 чел. и Рыбницком районе – 204 человека.
Миграционный прирост населения за отчетный период зафиксирован во всех регионах Приднестровья. Наибольший – в Тирасполе (345 чел.). Далее следуют: Слободзейский район – 343 чел., Бендеры – 262 чел., Рыбницкий район – 126 чел., Дубоссарский район – 106 чел., Григориопольский район – 50 чел., Днестровск – 59 чел. и Каменский район – 37 человек.
Браки и разводы
За январь-май 2021 года в органах ЗАГСа было зарегистрировано – 1 181 бракоразводный процесс. Из них, количество брачных союзов составило 696 единиц и число разводов – 485 единиц. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество браков увеличилось на 42,3%, а число разводов уменьшилось – на 6,6%.
За отчетный период количество семейных торжеств увеличилось во всех городах и раонах республики, кроме Днестровска (-25%). Наибольших рост семейных союзов зафиксирован в Бендерах – в 2,1 раза. Также существенный рост в Григориопольском районе и Тирасполе – на 69,4 и 41,7% соответственно.
По динамике разводов самым неблагополучным стали Григориопольский район и Тирасполь. По сравнению с предыдущим годом в Григориопольском районе зафиксировано разводов больше на 11,4%. Также неблагополучная ситуация по этому показателю в столице – увеличение на 2,7%. В остальных регионах Приднестровья зафиксировано снижение числа распада семей. Лучший показатель в Дубоссарском и Каменском районах – снижение разводов на 27,5 и 25,0% соответственно.
Столь заметное отличие показателей за два последних года в основном объясняется объявленным в республике режимом ЧП в связи с коронавирусной пандемией и периодическим прекращением работы городских районных отделений ЗАГСа на период карантинных ограничений.