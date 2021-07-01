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Журналист «Блокнот Молдова»: почему бы не создать учебник истории для обоих берегов Днестра

Журналист «Блокнот Молдова»: почему бы не создать учебник истории для обоих берегов Днестра

Общий учебник истории для школ обоих берегов Днестра незаменим для реинтеграции РМ.
Об этом заявил журналист портала «Блокнот Молдова», автор проекта «Случайный корреспондент» Николай Костыркин в ходе онлайн-конференции «Отражение исторических событий в школьных учебниках Молдовы и Приднестровья». Информационным партнером конференции выступает "Блокнот Молдова".
- Власти Кишинева постоянно говорят о реинтеграции с Приднестровьем, но нормальных шагов не делают ради этого никаких. Можно сделать достойный ход в гуманитарной сфере и вместе со специалистами с Левобережья разработать и внедрить общий учебник истории, который может называться, например «История молдавской государственности и Приднестровья, и сделать его основным для школьных занятий на обоих берегах», - отметил Костыркин.

По его словам, в этом случае на правом берегу Днестра дети будут знать, например, о том, кто такой Александр Васильевич Суворов, и каков его военный вклад в дело дальнейшего освобождения Бессарабии от османского гнета, сообщает bloknot-moldova.md

- На протяжении этих 30 лет что учебники по истории румын, что учебники интегрированного курса истории, в большинстве своем, написаны неграмотно и претенциозно, а задания для экзаменов составляются еще более предвзято. В соцсетях пишут сегодня, например, о том, как одна девочка в Кишиневе, выполняя задание по написанию мини-сочинения о выдающейся личности ХХ века, написала о товарище Сталине, и за выбор героя ей поставили оценку «шесть», - сказал Костыркин.


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