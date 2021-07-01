Общий учебник истории для школ обоих берегов Днестра незаменим для реинтеграции РМ. Об этом заявил журналист портала «Блокнот Молдова», автор проекта «Случайный корреспондент» Николай Костыркин в ходе онлайн-конференции «Отражение исторических событий в школьных учебниках Молдовы и Приднестровья». Информационным партнером конференции выступает "Блокнот Молдова". - Власти Кишинева постоянно говорят о реинтеграции с Приднестровьем, но нормальных шагов не делают ради этого никаких. Можно сделать достойный ход в гуманитарной сфере и вместе со специалистами с Левобережья разработать и внедрить общий учебник истории, который может называться, например «История молдавской государственности и Приднестровья, и сделать его основным для школьных занятий на обоих берегах», - отметил Костыркин.
По его словам, в этом случае на правом берегу Днестра дети будут знать, например, о том, кто такой Александр Васильевич Суворов, и каков его военный вклад в дело дальнейшего освобождения Бессарабии от османского гнета, сообщает bloknot-moldova.md
- На протяжении этих 30 лет что учебники по истории румын, что учебники интегрированного курса истории, в большинстве своем, написаны неграмотно и претенциозно, а задания для экзаменов составляются еще более предвзято. В соцсетях пишут сегодня, например, о том, как одна девочка в Кишиневе, выполняя задание по написанию мини-сочинения о выдающейся личности ХХ века, написала о товарище Сталине, и за выбор героя ей поставили оценку «шесть», - сказал Костыркин.