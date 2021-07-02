Dnestr.TV

 
0

Все случаи ОРВИ с сегодняшнего дня в Москве рассматривают как потенциальный коронавирус

Все случаи ОРВИ с сегодняшнего дня в Москве рассматривают как потенциальный коронавирус

Все случаи ОРВИ с сегодняшнего дня в Москве рассматривают как потенциальный коронавирус, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
До получения отрицательного ПЦР-теста все больные должны соблюдать режим самоизоляции сообщает ria.ru

Все случаи ОРВИ с сегодняшнего дня в Москве рассматривают как потенциальный коронавирус
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на форуме Moscow Urban Forum 2021 - РИА


"Мы начинаем эксперимент, в соответствии с которым дополнительно всем, к кому приходит врач в связи с болезнью ОРВИ, до окончательного ПЦР-исследования и всем родственникам, которые с ним проживают, будет делаться экспресс-тест на антиген — тест, который дополняет ПЦР-исследование", — отметила она.

Этот анализ, по словам заммэра, с большей степенью вероятности позволяет определить, есть ли у пациента в носоглотке белок, который свидетельствует об инфекции.
Такие меры позволят ускорить диагностику коронавируса и начать быстрее лечить и изолировать больных, а также прервать цепочку распространения COVID-19. Также, она отметила, что штамм "дельта" вытеснил остальные варианты коронавируса в Москве.
  • Сегодня, 14:41
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Тарифы в электротранспорте на 2022 год
  • Нововведения в правилах рыболовства

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Тарифы в электротранспорте на 2022 год
  • Нововведения в правилах рыболовства
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна