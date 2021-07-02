Все случаи ОРВИ с сегодняшнего дня в Москве рассматривают как потенциальный коронавирус, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. До получения отрицательного ПЦР-теста все больные должны соблюдать режим самоизоляции сообщает ria.ru
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на форуме Moscow Urban Forum 2021 - РИА
"Мы начинаем эксперимент, в соответствии с которым дополнительно всем, к кому приходит врач в связи с болезнью ОРВИ, до окончательного ПЦР-исследования и всем родственникам, которые с ним проживают, будет делаться экспресс-тест на антиген — тест, который дополняет ПЦР-исследование", — отметила она.
Этот анализ, по словам заммэра, с большей степенью вероятности позволяет определить, есть ли у пациента в носоглотке белок, который свидетельствует об инфекции. Такие меры позволят ускорить диагностику коронавируса и начать быстрее лечить и изолировать больных, а также прервать цепочку распространения COVID-19. Также, она отметила, что штамм "дельта" вытеснил остальные варианты коронавируса в Москве.