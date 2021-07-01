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Паспортные подразделения вновь открыты для граждан

Паспортные подразделения вновь открыты для граждан

Подразделения Управления по вопросам миграции МВД ПМР сегодня возобновили работу по оформлению документов.

Получить удостоверение личности (паспорт), прописаться и перепрописаться, оформить вид на жительство или регистрацию иностранным гражданам уже можно. Технических преград для этого больше нет, передает пресс-центр МВД ПМР.

Важная информация! Чтобы избежать очередей из желающих оформить документы, паспортные подразделения республики будут принимать граждан 3 июля и дополнительно 5 июля.

В субботу они откроются в 8:30 и продолжат работу до 17:30. Обеденный перерыв с 12:30 до 13:30. В понедельник, свой официальный выходной день, паспортисты тоже будут работать по указанному графику.

3 и 5 июля приём граждан будет проходить в порядке живой очереди. Начиная со вторника, 6 июля, возобновит работу горячая линия «123». Позвонив по этому номеру, можно будет записаться на получение необходимой услуги.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 09:24
  • DTV
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