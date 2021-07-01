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Информация для получателей пенсии РФ в ПМР

Информация для получателей пенсии РФ в ПМР

С 1 июля 2021 года пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и иные социальные выплаты будут переводиться только на карту национальной платёжной системы «Мир». Если ранее получателю пенсия приходила на карты других платежных систем (MasterCard, Visa), то теперь ему необходимо получить карту «Мир». Соответствующая информация была размещена на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации, передает newspmr.com.

В связи с этим у ряда граждан Приднестровья – получателей российской пенсии – появились закономерные вопросы. Приднестровский республиканский банк представил разъяснения по данному поводу.

«Эта мера не распространяется на тех, кому выплаты зачисляют на счёт по вкладу (сберкнижку), номинальный счёт или доставляют почтой, а также на получателей российской пенсии, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации. Для них с 1 июля 2021 года ничего не изменится, пенсии и социальные выплаты будут доставляться по той же схеме, что и раньше», - сообщили в Приднестровском республиканском банке.

Таким образом, изменения не коснутся граждан, проживающих на территории Приднестровской Молдавской Республики, и получающих российскую пенсию на специальные текущие счета в ЗАО «Приднестровский Сбербанк».

Получить денежные средства со счёта, как и ранее, можно будет следующими способами:

- владельцем счёта при предъявлении паспорта в отделениях Банка;

- владельцем счёта или его представителем с помощью пенсионной карты ПС «Клевер» в отделениях и банкоматах Банка;

- представителем владельца счёта в отделениях Банка на основании доверенности.

Приднестровский республиканский банк обращает внимание граждан Российской Федерации, проживающих в Приднестровской Молдавской Республике, но получающих пенсию на территории Российской Федерации (не на счета в ЗАО «Приднестровский Сбербанк»), на необходимость своевременного оформления карты платёжной системы «Мир» (в случае использования карт иных платёжных систем) и предоставить актуальные данные в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Наталья Куренная, newspmr.com
  • Сегодня, 09:39
  • DTV
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