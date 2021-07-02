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Румынский Transgaz готовится поставлять газ в Молдову — что случится с ценой

Румынский Transgaz готовится поставлять газ в Молдову — что случится с ценой

С октября текущего года газ из Российской Федерации может поставляться в Республику Молдова по газопроводу Яссы - Унгены - Кишинев.

С осени этого года Республика Молдова сможет импортировать российский газ через Румынию. Газ, так же как и сейчас будет поступать от "Газпрома", но эксперты допускают, что цена на него для потребителей в Молдове может вырасти, передает sputnik.md.

В конце июня 2021 года глава румынской газотранспортной компании Transgaz Ион Стериан заявил в интервью местной прессе, что компания готовится после завершения модернизации на компрессорных станциях Онешты и Герэешты начать экспортировать газ в Республику Молдова и косвенно заменить украинский маршрут румынским.

"Мы ведем переговоры с "Молдовагазом". Наряду с двумя станциями - Онешты и Герэешты - будет завершен газопровод Онешты - Герэешты -Летсканы, который будет связан с газопроводом Унгены - Кишинев, а с 1 октября от 4,5 до 6 миллионов кубических метров (в сутки, вероятно) пойдет в Республику Молдова для обеспечения потребления газа части Кишинева, который является крупнейшим потребителем газа в Республике Молдова", — сказал Стериан.
Также, по его словам, молдавские власти посредством компании "Молдоватрансгаз" запросили мощности для хранения газа в Румынии. Согласно законодательству Республики Молдова, запасы газа в стране должны составлять 20% от общего годового потребления. Они будут использоваться для покрытия пикового потребления в Республика Молдова.

Ион Стериан отметил, что газ, который поступит в Республику Молдова, скорее всего, будет российским, а не закупленным у румынских производителей.

Директор Российского фонда развития энергетики Сергей Пикин объяснил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, почему Москва изучает возможность поставок газа через Румынию. Эксперт утверждает, что этот маршрут является альтернативой транзиту через Украину, учитывая непростые отношения "Газпрома" с Киевом.

"Есть "Турецкий поток", есть трансбалканский коридор, который работает в обоих направлениях. Следовательно, по этому маршруту будет произведена доставка газа. Это альтернатива украинскому транзиту, поэтому всех потребителей, подключенных к трансбалканскому газопроводу, "Газпром" переводит в эту систему газового снабжения", — сказал Сергей Пикин для Sputnik Moldova.
По словам экономического эксперта Сергея Унгуряну, если с румынской стороны все готово к поставкам, с молдавской частью газопровода могут возникнуть сложности.

"Пока, наверное, рано говорить. Нужны тестирование и проверка газопровода. Мы давно слышим о начале поставок, но каждый раз они откладываются", — говорит Унгуряну.

Эксперт говорит, что газопровод сможет покрыть большую часть потребления Молдовы.

sputnik.md
  • Сегодня, 09:45
  • DTV
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