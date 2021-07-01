В период с 25 июня по 1 июля на территории республики зарегистрировано 218 заявлений и сообщений о преступлениях. По 182 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За указанный период было зарегистрировано: одно убийство (раскрыто), один факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (подозреваемый установлен), один грабёж (раскрыт), изнасилование и покушение на изнасилование (подозреваемые установлены), 37 краж (15 раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано шесть фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и два преступления в сфере экономики (по всем установлены подозреваемые лица), передает mvdpmr.org.
Сотрудниками ОВД были разысканы 15 граждан, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представители подразделений УпВМ МВД ПМР выявили и задержали четверых госдолжников.
Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел составлено 1022 административных протокола за нарушение Правил дорожного движения. Выявлены и отстранены от управления транспортом 12 пьяных водителей.
С 25 июня по 1 июля на территории республики зарегистрировано пять пожаров: один в г. Тирасполь, два в Слободзейском районе (в с. Глиное и с. Коротное) и два в Рыбницком районе (в г. Рыбница и с. Жура). За нарушение Правил пожарной безопасности составлено 22 административных протокола. mvdpmr.org