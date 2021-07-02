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В Бендерах возведут новое здание автостанции

В Бендерах возведут новое здание автостанции

Автостанция Бендер давно нуждается в ремонте. Перрон находится в аварийном состоянии. Но вскоре ситуация изменится: уже готов проект преображения автостанции, сообщает Первый Приднестровский телеканал.

Планируется демонтировать старые остановки и на их месте построить новое здание.

«Здание одноэтажное, в современном архитектурном исполнении. Его выразительность достигается за счёт большого количества оконных блоков и остекления», - рассказал помощник главного архитектора Бендер Игорь Швыдкий.

Внутри будут располагаться зал ожидания, билетные кассы, пункты обмена валют и диспетчерская. Снаружи предусмотрены пандусы, автоматические двери, фонари, скамейки. Сам перрон тоже реконструируют.

В Бендерах возведут новое здание автостанции

По проекту на обновление автостанции требуется 3,5 млн рублей. Работы планируют начать в ближайшее время.


tv.pgtrk.com
  • Вчера, 20:10
  • DTV
  • Просмотров: 52
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