Автостанция Бендер давно нуждается в ремонте. Перрон находится в аварийном состоянии. Но вскоре ситуация изменится: уже готов проект преображения автостанции, сообщает Первый Приднестровский телеканал.
Планируется демонтировать старые остановки и на их месте построить новое здание.
«Здание одноэтажное, в современном архитектурном исполнении. Его выразительность достигается за счёт большого количества оконных блоков и остекления», - рассказал помощник главного архитектора Бендер Игорь Швыдкий.
Внутри будут располагаться зал ожидания, билетные кассы, пункты обмена валют и диспетчерская. Снаружи предусмотрены пандусы, автоматические двери, фонари, скамейки. Сам перрон тоже реконструируют.
По проекту на обновление автостанции требуется 3,5 млн рублей. Работы планируют начать в ближайшее время.