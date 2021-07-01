Dnestr.TV

 
0

Эксперты из Молдовы и Украины обсудили в Сороках строительство моста через Днестр

Эксперты из Молдовы и Украины обсудили в Сороках строительство моста через Днестр

Строительство моста через Днестр, являющегося частью автомагистрали Кишинев-Сороки-Ямполь-Киев, начнется спустя год после подписания соглашения между Республикой Молдова и Украиной.

Представители Министерства экономики и инженеры-конструкторы из обеих стран встретились в Сороках, чтобы изучить три существующих проектных предложения, сообщает point.md ссылаясь на tvrmoldova.md

В течение 2 дней в Сороках международная комиссия по проектированию моста анализировала места и детали будущего строительства.

По заявлению властей Кишинева, работы не могут быть начаты, потому что в Республике Молдова есть только временное правительство, а для подписания меморандума требуется полноценная исполнительная власть.

Автомагистраль Кишинев-Киев, которая пересечет Днестр, сократит расстояние между двумя столицами. Ранее президент Республики Молдова Майя Санду и президент Украины Владимир Зеленский договорились о развитии дорожной инфраструктуры по маршруту Кишинев-Сорока-Ямполь-Киев.

point.md
  • Вчера, 20:17
  • DTV
  • Просмотров: 32
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • Азбука фермера. Цифровизация будущее бизнеса в РМ
  • Тарифы в электротранспорте на 2022 год

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • Азбука фермера. Цифровизация будущее бизнеса в РМ
  • Тарифы в электротранспорте на 2022 год
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна