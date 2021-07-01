Строительство моста через Днестр, являющегося частью автомагистрали Кишинев-Сороки-Ямполь-Киев, начнется спустя год после подписания соглашения между Республикой Молдова и Украиной.
Представители Министерства экономики и инженеры-конструкторы из обеих стран встретились в Сороках, чтобы изучить три существующих проектных предложения, сообщает point.md ссылаясь на tvrmoldova.md
В течение 2 дней в Сороках международная комиссия по проектированию моста анализировала места и детали будущего строительства.
По заявлению властей Кишинева, работы не могут быть начаты, потому что в Республике Молдова есть только временное правительство, а для подписания меморандума требуется полноценная исполнительная власть.
Автомагистраль Кишинев-Киев, которая пересечет Днестр, сократит расстояние между двумя столицами. Ранее президент Республики Молдова Майя Санду и президент Украины Владимир Зеленский договорились о развитии дорожной инфраструктуры по маршруту Кишинев-Сорока-Ямполь-Киев.