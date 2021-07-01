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Правительство России запретило ввозить сахар, макароны и другие продукты с Украины

Правительство России запретило ввозить сахар, макароны и другие продукты с Украины

Правительство РФ дополнило список продукции, которую запрещено ввозить с Украины постановлением от 29 декабря 2018 года. Об этом сообщается в пятницу на портале правовой информации.

Постановлением от 28 июня 2021 года в список запрещенных продуктов вошли сахар, макаронные изделия, майонез, кетчуп томатный, продукты для приготовления соусов, вкусовые добавки и смешанные приправы, супы и готовые бульоны, а также заготовки для их приготовления, минеральная вода и газированная, содержащая подслащивающие и вкусоароматические вещества, мороженое и прочие виды пищевого льда, мюсли на основе обжаренных хлопьев из зерна злаков и другие, передает ТАСС.

Также запрещен ввоз ячменя, пальмового масла и его фракций в таре нетто-массой 20 тонн или менее, также запрещены к ввозу готовые или консервированные мясные продукты, ракообразные, моллюски. Запрещено ввозить продукты, используемые для кормления животных, а также жмыхи.

Кроме этого, ограничен ввоз лесоматериалов разных видов, ящиков, коробок, упаковочных клеток, барабанов, поддонов ящичных и прочих погрузочных щитов.

22 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". В качестве специальных экономических мер, применяемых в отношении физических лиц, а также в отношении контролируемых ими и юридическими лицами организаций, определены блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы территории Российской Федерации.

1 ноября того же года было принято постановление правительства РФ о мерах по реализации указа президента. В санкционный список изначально вошли 322 физических лица и 68 компаний Украины, впоследствии он был расширен до 849 физических и 84 юридических лиц.
tass.ru
  • Сегодня, 06:39
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