Dnestr.TV

 
0

В ООН объяснили, чем миру угрожают COVID-"рекорды" Африки

В ООН объяснили, чем миру угрожают COVID-"рекорды" Африки

В Африке COVID-19 распространяется со скоростью лесного пожара, что может привести к его дальнейшей мутации и появлению варианта, против которого вакцины не будут эффективными. Об этом заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он предупредил, что в этой ситуации в опасности окажутся как глобальный север, так и глобальный юг, передает health.unian.net

«Микроскопический вирус уже убил почти четыре миллиона человек. Он серьезно подорвал экономику во всем мире. Мы до сих пор все еще не победили этот вирус», – сказал Гутерриш.

Глава ООН подчеркнул, что без международной солидарности не обойтись. Он напомнил, что в странах Европейского союза насчитывается сейчас 67,8 доз вакцин на 100 жителей, а в Африке – 1,8 доз на 100 жителей.

При этом на большом юге вирус распространяется со скоростью лесного пожара.

В этой связи глава ООН вновь заявил о необходимости принять Глобальный план вакцинации, добиваться увеличения производства вакцин, по меньшей мере вдвое, и добиваться их справедливого распределения.

health.unian.net
  • Сегодня, 06:47
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • Азбука фермера. Цифровизация будущее бизнеса в РМ
  • Тарифы в электротранспорте на 2022 год

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • Азбука фермера. Цифровизация будущее бизнеса в РМ
  • Тарифы в электротранспорте на 2022 год
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна