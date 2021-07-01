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Редкий McLaren и ещё два десятка дорогих спорткаров размозжили бульдозером (Видео)

Редкий McLaren и ещё два десятка дорогих спорткаров размозжили бульдозером (Видео)

Такая публичная казнь премиальных автомобилей стала показательным вызовом контрабандистам. В стране подобные акты совершают каждые два-три месяца.

Два десятка люксовых автомобилей уничтожили на Филиппинах, среди них ультраредкий McLaren 620R. Прилюдно разгромили ковшом бульдозера также Bentley Flying Spur, Porsche 911, Mercedes SLK, Lotus Elise — около двух десятков роскошных авто. Такая публичная казнь машин — часть борьбы местного правительства с контрабандой, передает life.ru.

Общая стоимость этой партии автомобилей в пересчёте на рубли — порядка 91 миллиона. Президент Филиппин Родриго Дутерте наотрез отказывается выставлять их на аукционе и перенаправлять вырученные деньги в казну государства. Он считает, что только такое показательное уничтожение может остановить нескончаемый поток роскошного незаконного импорта. Превращение премиальных автомобилей в хлам происходит в стране с периодичностью раз в два-три месяца с 2018 года. К каким результатам привело за это время такое обращение с контрабандистами, пока не сообщается.


life.ru
  • Сегодня, 07:11
  • DTV
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