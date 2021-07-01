Dnestr.TV

 
0

В Каспийском море прогремел мощный взрыв

В Каспийском море прогремел мощный взрыв

В Каспийском море вечером в воскресенье, 4 июля, прогремел мощный взрыв в районе одной из нефтедобывающих платформ в азербайджанском секторе. Об этом сообщило издание Oxu.Az.

Кроме того, в Сети появились видео момента взрыва, снятые людьми на пляже, передает segodnya.ua

Очевидцы сообщили, что взрыв был достаточно сильным и его волна ощущалась на берегу. В Сети предположили, что взорвалась одна из нефтяных платформ.

В то же время официальный представитель государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ибрагим Ахмедов заявил, что на морских платформах и промышленных объектах, находящихся под прямым контролем компании, аварий не было, и выдвинул свою версию.

"В настоящее время работы идут нормально. Наше первоначальное подозрение в отношении взрыва в море в направлении Алата – это извержение грязевого вулкана", – сказал он.


segodnya.ua
  • Сегодня, 07:30
  • DTV
  • Просмотров: 1
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • Азбука фермера. Цифровизация будущее бизнеса в РМ
  • Тарифы в электротранспорте на 2022 год

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • Азбука фермера. Цифровизация будущее бизнеса в РМ
  • Тарифы в электротранспорте на 2022 год
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна