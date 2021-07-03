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"Война завтрашнего дня": кадр с протестов на главной площади Кишинева попал в голливудский блокбастер

"Война завтрашнего дня": кадр с протестов на главной площади Кишинева попал в голливудский блокбастер

Кадр c протеста в Площади Великого Национального Собрания в Кишиневе появился в фильме «Война завтрашнего дня», выпущенный 2 июля на платформе Amazon Prime Video, пишет diez.

Фильм рассказывает о будущем, в котором человечество сражается в кровопролитной войне с инопланетянами. Чтобы изменить ход войны группа учёных призывает в армию солдат из прошлого. И теперь судьба планеты зависит от того, сможет ли один из них (Крис Пратт) разобраться с ошибками минувших дней.

Съёмки начались 1 сентября 2019 года в Атланте и в Исландии и завершились в январе 2020 года.

Компания Paramount Pictures планировала премьеру фильма на 25 декабря 2020 года. Но из-за пандемии COVID-19 релиз был отложен на 23 июля 2021 года, после чего вновь перенесён на неопределённый срок.

Amazon Studios приобрела права на показ фильма за 200 млн долларов США. Фильм вышел 2 июля 2021 года на сервисе Prime Video.


diez.md
  • Сегодня, 07:34
  • DTV
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