Кадр c протеста в Площади Великого Национального Собрания в Кишиневе появился в фильме «Война завтрашнего дня», выпущенный 2 июля на платформе Amazon Prime Video, пишет diez.
Фильм рассказывает о будущем, в котором человечество сражается в кровопролитной войне с инопланетянами. Чтобы изменить ход войны группа учёных призывает в армию солдат из прошлого. И теперь судьба планеты зависит от того, сможет ли один из них (Крис Пратт) разобраться с ошибками минувших дней.
Съёмки начались 1 сентября 2019 года в Атланте и в Исландии и завершились в январе 2020 года.
Компания Paramount Pictures планировала премьеру фильма на 25 декабря 2020 года. Но из-за пандемии COVID-19 релиз был отложен на 23 июля 2021 года, после чего вновь перенесён на неопределённый срок.
Amazon Studios приобрела права на показ фильма за 200 млн долларов США. Фильм вышел 2 июля 2021 года на сервисе Prime Video.