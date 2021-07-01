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В Европе могут ввести налог на авиатопливо

В Европе могут ввести налог на авиатопливо

Европейская комиссия обсуждает введение налога на авиационное топливо для полетов на территории ЕС, пишет Reuters со ссылкой на соответствующий проект документа.

Предполагается, что с 2023 года появится минимальная ставка, которая сначала будет равняться нулю процентов. В следующие 10 лет эта ставка планомерно будет повышаться и достигнет максимального уровня. О каких цифрах идет речь – в документе не сообщается, передает mir24.tv

Законопроект затронет только регулярные пассажирские рейсы. Грузовые перевозки и бизнес-авиация минуют новые правила. Делается это для того, чтобы сократить вредные выбросы в атмосферу. Отмечается, что до 2033 года налог не распространится на водород и современное биотопливо.

Еврокомиссия считает, что такие меры значительно ускорят процесс перехода на более экологичные виды топлива.

mir24.tv
  • Сегодня, 07:36
  • DTV
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