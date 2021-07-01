Советский и российский режиссер Владимир Меньшов умер на 82-м году от последствий коронавирусной инфекции, сообщается в понедельник на сайте киноконцерна "Мосфильм".
"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", - говорится в сообщении.
Родился 17 сентября 1939 года в Баку Азербайджанской ССР. Отец - Валентин Михайлович (1912-1974), был моряком, работал в Народном комиссариате внутренних дел (НКВД), кавалер ордена Красной Звезды. Мать - Антонина Александровна (Дубовская, 1905-1964) - была домохозяйкой. Из-за работы отца семья сначала жила в Баку, потом в Архангельске, в Астрахани.
В 1957 году после окончания школы (с серебряной медалью) поступал во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК; ныне - Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова), но не удачно.
В 1965 году окончил Школу-студию им. В. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ). В 1970 году - аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма).
Работал токарем на заводе имени К. Маркса в Астрахани. В 1958 году его приняли во вспомогательный состав Астраханского драматического театра. Был шахтером в Воркуте, матросом в Баку.
После окончания Школы-студии МХАТ в течение двух лет работал в Ставропольском краевом драматическом театре имени М. Ю. Лермонтова.
С 1970 по 1976 год Владимир Меньшов работал по договорам на киностудиях "Мосфильм", "Ленфильм" и на Одесской киностудии. Снял короткометражную учебную работу "К вопросу о диалектике восприятия искусства, или Утраченные грезы", сделал инсценировку романа Мариэтты Шагинян "Месс-Менд", которая была поставлена в Ленинградском ТЮЗе.
В 1970 году снялся в главной роли в дипломной работе своего однокурсника Александра Павловского "Счастливый Кукушкин", был соавтором сценария. Фильм получил приз на киевском кинофестивале "Молодость-71". В следующем году режиссер Алексей Сахаров пригласил его на главную роль в картине "Человек на своем месте", за которую артист был удостоен первой премии на VI Всесоюзном кинофестивале в городе Алма-Ате (номинация "Призы за актерскую работу").
Владимир Меньшов сыграл более 100 ролей в фильмах разного жанра. Среди них: маршал Конев в картине украинского кинорежиссера Тимофея Левчука "Если враг не сдается" (1982), Олег Николаевич в социальной драме Карена Шахназарова "Курьер" (1986), Паша Голиков в комедии "Где находится нофелет?" (1987), Меньшиков в исторической драме "Царевич Алексей" (1996), Гесер в фильмах-фэнтези Тимура Бекмамбетова "Ночной дозор" (2004) и "Дневной дозор" (2006), генерал Калязин в сериале "Диверсант" (2004, режиссер Андрей Малюков) и маршал Жуков в "Ликвидации" (2007, Игорь Зайцев), Эдуард Балашов в фильме Николая Лебедева "Легенда №17" (2013). Среди новейших фильмов с его участием - "Крик тишины" (2019) режиссера Владимира Потапова по повести Тамары Цинберг "Седьмая симфония".
В 1976 году в кинопрокат вышел музыкальный фильм "Розыгрыш" (сценарий Семена Лунгина), ставший режиссерским дебютом Меньшова. В 1978 году он приступил к съемкам мелодрамы "Москва слезам не верит" по сценарию Валентина Черных. Премьера состоялась в конце 1979 г. в московском кинотеатре "Звездный", 11 февраля 1980 года фильм был впервые показан по телевидению. По итогам опроса журнала "Советский экран" "Москва слезам не верит" была названа лучшим фильмом года. В 1981 году картина получила высшую кинематографическую награду - премию "Оскар" в номинации "Лучший зарубежный фильм". Также фильм был отмечен призами на кинофестивалях в Брюсселе (Бельгия), Хьюстоне (США), Кито (Эквадор), Португалии.
В 1984 году Владимир Меньшов снял картину "Любовь и голуби" по одноименной пьесе Владимира Гуркина. В следующем году на фестивале комедийных фильмов в городе Торремолинас (Испания) фильм получил главный приз - "Золотую ладью".
Среди других работ режиссера: "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000) и не вышедший на экран "Большой вальс" (2008).
Автор сценариев к фильмам: "Я служу на границе" (1973), "Ночь коротка" (1981), "Ширли-мырли", "Большой вальс" и "Зависть богов".
Был продюсером нескольких кинокартин, среди которых мини-сериал "Ермак" (1996), художественный фильм "Любовь зла" (1998), кинокомедия "Китайский сервиз" (1999), фильм "Время собирать камни" (2005) и др.
Участвовал в создании книги "Автограф века" (2006).
В 2004 году - ведущий реалити-шоу Первого канала "Последний герой - 5".
В 2009 году набрал актерско-режиссерскую мастерскую во ВГИКе (третья актерско-режиссерская мастерская во ВГИКе после Герасимова и Соловьева). Член ученого совета вуза. Также преподает на Высших курсах сценаристов и режиссеров.
Владимир Меньшов являлся генеральным директором и художественным руководителем ООО "Киностудия "Жанр"", входящего в киноконцерн "Мосфильм".
Член Союза кинематографистов России. Председатель российского комитета по отбору фильмов на "Оскар".
Лауреат Государственной премии РСФСР им. Н. К. Крупской (1978, за фильм "Розыгрыш") и Государственной премии СССР (1981, "Москва слезам не верит"), премии "Золотой орел - 2014" в номинации "За лучшую мужскую роль второго плана" (за фильм "Легенда № 17"). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II (2017), III (2010) и IV (1999) степеней.
Народный артист РСФСР (1989). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1984).
Был женат на Вере Алентовой (род. 1942) - народной артистке РФ. Их дочь - телеведущая и актриса Юлия Меньшова (род. 1969).
19 апреля 2007 года Владимир Меньшов на церемонии вручении наград "MTV-2007" отказался вручить приз фильму "Сволочи".
5 июля стало известно о смерти режиссера Владимира Меньшова.