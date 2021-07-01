Dnestr.TV

 
0

Умер Владимир Меньшов

Умер Владимир Меньшов

Советский и российский режиссер Владимир Меньшов умер на 82-м году от последствий коронавирусной инфекции, сообщается в понедельник на сайте киноконцерна "Мосфильм".

"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", - говорится в сообщении.

Родился 17 сентября 1939 года в Баку Азербайджанской ССР. Отец - Валентин Михайлович (1912-1974), был моряком, работал в Народном комиссариате внутренних дел (НКВД), кавалер ордена Красной Звезды. Мать - Антонина Александровна (Дубовская, 1905-1964) - была домохозяйкой. Из-за работы отца семья сначала жила в Баку, потом в Архангельске, в Астрахани.

В 1957 году после окончания школы (с серебряной медалью) поступал во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК; ныне - Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова), но не удачно.

В 1965 году окончил Школу-студию им. В. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ). В 1970 году - аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма).

Работал токарем на заводе имени К. Маркса в Астрахани. В 1958 году его приняли во вспомогательный состав Астраханского драматического театра. Был шахтером в Воркуте, матросом в Баку.

После окончания Школы-студии МХАТ в течение двух лет работал в Ставропольском краевом драматическом театре имени М. Ю. Лермонтова.

С 1970 по 1976 год Владимир Меньшов работал по договорам на киностудиях "Мосфильм", "Ленфильм" и на Одесской киностудии. Снял короткометражную учебную работу "К вопросу о диалектике восприятия искусства, или Утраченные грезы", сделал инсценировку романа Мариэтты Шагинян "Месс-Менд", которая была поставлена в Ленинградском ТЮЗе.

В 1970 году снялся в главной роли в дипломной работе своего однокурсника Александра Павловского "Счастливый Кукушкин", был соавтором сценария. Фильм получил приз на киевском кинофестивале "Молодость-71". В следующем году режиссер Алексей Сахаров пригласил его на главную роль в картине "Человек на своем месте", за которую артист был удостоен первой премии на VI Всесоюзном кинофестивале в городе Алма-Ате (номинация "Призы за актерскую работу").

Владимир Меньшов сыграл более 100 ролей в фильмах разного жанра. Среди них: маршал Конев в картине украинского кинорежиссера Тимофея Левчука "Если враг не сдается" (1982), Олег Николаевич в социальной драме Карена Шахназарова "Курьер" (1986), Паша Голиков в комедии "Где находится нофелет?" (1987), Меньшиков в исторической драме "Царевич Алексей" (1996), Гесер в фильмах-фэнтези Тимура Бекмамбетова "Ночной дозор" (2004) и "Дневной дозор" (2006), генерал Калязин в сериале "Диверсант" (2004, режиссер Андрей Малюков) и маршал Жуков в "Ликвидации" (2007, Игорь Зайцев), Эдуард Балашов в фильме Николая Лебедева "Легенда №17" (2013). Среди новейших фильмов с его участием - "Крик тишины" (2019) режиссера Владимира Потапова по повести Тамары Цинберг "Седьмая симфония".


В 1976 году в кинопрокат вышел музыкальный фильм "Розыгрыш" (сценарий Семена Лунгина), ставший режиссерским дебютом Меньшова. В 1978 году он приступил к съемкам мелодрамы "Москва слезам не верит" по сценарию Валентина Черных. Премьера состоялась в конце 1979 г. в московском кинотеатре "Звездный", 11 февраля 1980 года фильм был впервые показан по телевидению. По итогам опроса журнала "Советский экран" "Москва слезам не верит" была названа лучшим фильмом года. В 1981 году картина получила высшую кинематографическую награду - премию "Оскар" в номинации "Лучший зарубежный фильм". Также фильм был отмечен призами на кинофестивалях в Брюсселе (Бельгия), Хьюстоне (США), Кито (Эквадор), Португалии.

В 1984 году Владимир Меньшов снял картину "Любовь и голуби" по одноименной пьесе Владимира Гуркина. В следующем году на фестивале комедийных фильмов в городе Торремолинас (Испания) фильм получил главный приз - "Золотую ладью".

Среди других работ режиссера: "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000) и не вышедший на экран "Большой вальс" (2008).

Автор сценариев к фильмам: "Я служу на границе" (1973), "Ночь коротка" (1981), "Ширли-мырли", "Большой вальс" и "Зависть богов".

Был продюсером нескольких кинокартин, среди которых мини-сериал "Ермак" (1996), художественный фильм "Любовь зла" (1998), кинокомедия "Китайский сервиз" (1999), фильм "Время собирать камни" (2005) и др.

Участвовал в создании книги "Автограф века" (2006).

В 2004 году - ведущий реалити-шоу Первого канала "Последний герой - 5".

В 2009 году набрал актерско-режиссерскую мастерскую во ВГИКе (третья актерско-режиссерская мастерская во ВГИКе после Герасимова и Соловьева). Член ученого совета вуза. Также преподает на Высших курсах сценаристов и режиссеров.

Владимир Меньшов являлся генеральным директором и художественным руководителем ООО "Киностудия "Жанр"", входящего в киноконцерн "Мосфильм".

Член Союза кинематографистов России. Председатель российского комитета по отбору фильмов на "Оскар".

Лауреат Государственной премии РСФСР им. Н. К. Крупской (1978, за фильм "Розыгрыш") и Государственной премии СССР (1981, "Москва слезам не верит"), премии "Золотой орел - 2014" в номинации "За лучшую мужскую роль второго плана" (за фильм "Легенда № 17"). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II (2017), III (2010) и IV (1999) степеней.

Народный артист РСФСР (1989). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1984).

Был женат на Вере Алентовой (род. 1942) - народной артистке РФ. Их дочь - телеведущая и актриса Юлия Меньшова (род. 1969).

19 апреля 2007 года Владимир Меньшов на церемонии вручении наград "MTV-2007" отказался вручить приз фильму "Сволочи".

5 июля стало известно о смерти режиссера Владимира Меньшова.
  • Сегодня, 10:22
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • Азбука фермера. Цифровизация будущее бизнеса в РМ
  • Тарифы в электротранспорте на 2022 год

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • Азбука фермера. Цифровизация будущее бизнеса в РМ
  • Тарифы в электротранспорте на 2022 год
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна