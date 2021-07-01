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Очевидцы снимают на камеру уходящий под воду Сочи, людей готовят к эвакуации

Очевидцы снимают на камеру уходящий под воду Сочи, людей готовят к эвакуации

Начавшийся накануне супершторм в любимом месте отдыха россиян продолжил свирепствовать и сегодня, так что людей из прибрежных поселений готовят к эвакуации.

Настоящий супершторм обрушился на черноморское побережье. Сочи переживает апокалипсис. Как предупреждало 4 июля ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на территории Сочи ожидались сильные дожди с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с. К сожалению, прогноз сбылся, пишет bloknot.ru.

Из-за мощнейших ливней реки Хорота и Мацеста вышли из берегов и начали топить улица города.

Местные жители и отдыхающие размещают в соцсетях пугающие видео урагана, сопровождая их комментариями: «Вот такой кошмар у нас творится», «Сочи уходит под воду», «Вот так приедешь сюда отдыхать и что?». Некоторые лаконично отмечало: «Это ужас». Хотя были и те, кто успокаивал: «Не надо нагнетать обстановку, сирены..., Как будто дождь идёт в первый раз, в городе нормальная обстановка», «На юге везде так», делились в группе sochionline во ВКонтакте.



В одном из дворов пятиэтажек на улице Фрунзе сильнейшими порывами ветра повалило гигантский тополь - гордость всего двора. Несмотря на предупреждение МЧС, под вековым деревом оказались люди. Один погиб на месте, двое находятся в настоящее время в реанимации в тяжелом состоянии. Всего, по предварительным данным, повалено 34 дерева. В некоторых частях города повреждены линии электропередач.

После небольшого затишья стихия вновь заявила о себе. Ночью на Адлер обрушился ливень с сильным ветром. С утра 5 июля экстренные службы включили в городе сирены. Людей предупреждают о соблюдении мер безопасности.

Причем, как пишут краснодарские СМИ, местные власти не исключают, что из-за выхода из берегов рек Хорота и Мацеста придется эвакуировать людей.



По сообщению Socninews, спасателям уже пришлось эвакуировать экипаж яхты, которая была выброшена на берег 6-балльным штормом. Издание предполагает, что владелец, скорее всего, не поверил прогнозу и вышел в море, либо не смог закрепить яхту.

На видео, снятом очевидцами инцидента, яхта лежит на боку прямо на пляже. По счастью, никто не пострадал.



В июне сильно из-за выхода рек Бельбек, Коккозка и Бага после сильнейших ливней пострадали Ялта и Керчь. Наводнение лишило города энерго-и водоснабжение. В Ялте пострадали более 50 человек, общий ущерб от стихийного бедствия в Крыму превысил 201 млн руб., сообщили власти.
bloknot.ru
  • Сегодня, 12:51
  • DTV
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