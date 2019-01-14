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Совершенствование Кодекса об админправонарушениях

Совершенствование Кодекса об админправонарушениях

К депутатам поступают обращения от водителей автомобилей, зарегистрированных в иностранных государствах и временно ввезенных на территорию Приднестровья для личного пользования. За отсутствие права на управление таким авто, а также регистрационных документов, страхового полиса и других документов в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрен такой вид наказания, как предупреждение или штраф в размере 2 РУ МЗП. По словам обратившихся к депутатам водителей, сотрудники госавтоинспекции на практике не применяют меру ответственности «предупреждение», а выписывают штрафы. Депутаты Верховного Совета Галина Антюфеева, Олег Петрик и Степан Степанов предложили сохранить в законодательном поле такую меру, как предупреждение, сообщает пресс-служба ВС ПМР.

Большое количество обращений водителей поступают в отношении того, что при объезде ям на дороге и припаркованных автомобилей они вынуждены пересекать сплошную линию разметки, тем самым нарушая Правила дорожного движения. Такие правонарушения фиксируются камерами системы «Безопасный город», выносятся штрафы в размере 5 РУ МЗП.

Обратившиеся отмечают, что порой по несколько раз в день им приходится совершать правонарушения, к примеру, в Тирасполе на перекрестках улиц К. Либкнехта, Шевченко, Манойлова и Ленина.

По мнению депутатов Комитета, сложившаяся ситуация требует законодательного урегулирования. Они предложили предусмотреть, что при объезде препятствия за пересечение сплошной линии разметки, нанесенной перед перекрестком, а также наезд на сплошную или двойную сплошную линии разметки дороги в случае, если не создано помех для движения других участников дорожного движения, предусмотреть такую меру административной ответственности как предупреждение.

Предложенный депутатами законопроект был одобрен на заседании профильного комитета. Поправки в КоАП рекомендованы к принятию в двух чтениях на пленарном заседании.
vspmr.org
  • Сегодня, 16:56
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