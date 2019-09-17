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В Кишиневе уже совсем скоро появится База домашних животных

В Кишиневе уже совсем скоро появится База домашних животных

Об этом сообщил в социальной сети Отдел контроля и защиты животных города Кишинев.

В сообщении, опубликованном на странице Отдела, говорится, что второй (технический) этап подготовки базы данных по домашним животным города Кишинев, включавший в себя разработку программной части вместе с компанией программистов, закончен. К сожалению, процесс был приостановлен из-за ситуации с пандемией. Сейчас остается подготовить и завершить юридическую часть регистрации базы, что, будем надеяться, не займет много времени.

Таким образом, уже совсем скоро будет возможно полноценно запустить так необходимую Базу данных и регистрацию домашних животных Кишинева в полном объеме, передает bloknot-moldova.md.

- Напоминаем, что согласно «Регламенту о содержании домашних животных», принятому 17.09.19, в городе должна быть внедрена электронная база данных домашних животных, которая является одним из основных и важных инструментов для:

- возврата потерянных животных владельцам;

- предотвращение краж;

- борьбы с выбросом животных;

- контроля численности;

- борьбы с черными разведенцами;

- стимулирования стерилизаций животных.

Как только процесс будет завершен, мы проинформируем всех о начале возможности пользования базой данных, - говорится в сообщении на странице Отдела в Facebook.

Напомним, что одна из главных задач Отдела контроля и защиты животных – это формирование инструментов и структуры для гуманного контроля и регулирования численности бездомных и домашних животных.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 17:00
  • DTV
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