Об этом сообщил в социальной сети Отдел контроля и защиты животных города Кишинев.
В сообщении, опубликованном на странице Отдела, говорится, что второй (технический) этап подготовки базы данных по домашним животным города Кишинев, включавший в себя разработку программной части вместе с компанией программистов, закончен. К сожалению, процесс был приостановлен из-за ситуации с пандемией. Сейчас остается подготовить и завершить юридическую часть регистрации базы, что, будем надеяться, не займет много времени.
Таким образом, уже совсем скоро будет возможно полноценно запустить так необходимую Базу данных и регистрацию домашних животных Кишинева в полном объеме, передает bloknot-moldova.md.
- Напоминаем, что согласно «Регламенту о содержании домашних животных», принятому 17.09.19, в городе должна быть внедрена электронная база данных домашних животных, которая является одним из основных и важных инструментов для:
- возврата потерянных животных владельцам;
- предотвращение краж;
- борьбы с выбросом животных;
- контроля численности;
- борьбы с черными разведенцами;
- стимулирования стерилизаций животных.
Как только процесс будет завершен, мы проинформируем всех о начале возможности пользования базой данных, - говорится в сообщении на странице Отдела в Facebook.
Напомним, что одна из главных задач Отдела контроля и защиты животных – это формирование инструментов и структуры для гуманного контроля и регулирования численности бездомных и домашних животных.