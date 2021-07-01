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Газпром больше не будет бронировать газ для Украины

Газпром больше не будет бронировать газ для Украины

Оператор газотранспортной системы Украины выставлял для годового бронирования дополнительные "твердые" мощности в 9,8 млн куб. м в сутки.

Российский газовый монополист Газпром не стал бронировать мощности через Польшу и Украину на годовых аукционах. Об этом сообщает noi.md ссылаясь на Интерфакс.

Оператор газотранспортной системы Украины выставлял для годового бронирования дополнительные "твердые" мощности в 9,8 млн куб. м в сутки (в дополнение к долгосрочному контракту в объеме 40 млрд куб. м на год – это 109 млн куб. м в сутки).

В то же время, польский Gas System выставил мощности газопровода Ямал-Европа в 79 млн куб. м в сутки.

Первоначально ОГТСУ выставлял на аукцион 15 млн куб. м в сутки, но потом предложение сократилось до 9,8 млн куб. м в сутки.

Ранее сообщалось, что Газпром не стал бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на июль, несмотря на то, что на его экспортных газопроводах запланированы крупные ремонты.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предрек "сложные годы" для украинской ГТС из-за строительства газопровода Северный поток-2.

noi.md
  • Сегодня, 17:07
  • DTV
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