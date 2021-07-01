Президент Вадим Красносельский выступил с законодательной инициативой о создании военной инспекции Вооружённых сил ПМР. На законодательном уровне прописывается, что инспекция – это орган, входящий в структуру приднестровской армии и предназначенный для защиты жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих, а также гражданского персонала, граждан, призванных на военные сборы.
Также говорится о предназначении военной инспекции, её организационной структуре и деятельности. Руководство возлагается на министра обороны, в состав же этого органа войдут военные комендатуры и автомобильные инспекции, гауптвахты, органы дознания, передает novostipmr.com.
Документ предлагает наделить военную инспекцию широким спектром полномочий от противодействия преступности до обеспечения дисциплины в военных гарнизонах, которые будут распространяться на военнослужащих, граждан, проходящих сборы, и работающий в армии гражданский персонал.
Одной из важнейших функций инспекции станет проведение дознания по делам обо всех преступлениях, совершенных военнослужащими, гражданами, проходящими военные сборы, и армейским гражданским персоналом.
Также она получит право проводить разбирательства по материалам о грубых дисциплинарных проступках и применять к военнослужащим дисциплинарный арест.
Создание военной инспекции позволит освободить командиров воинских частей, офицеров от выполнения несвойственных для них функций по производству дознания и розыску военнослужащих, сосредоточить их усилия на боевой и воспитательной подготовке личного состава и наведении уставного порядка в подразделениях, частях. novostipmr.com