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Президент инициировал создание военной инспекции

Президент инициировал создание военной инспекции

Президент Вадим Красносельский выступил с законодательной инициативой о создании военной инспекции Вооружённых сил ПМР. На законодательном уровне прописывается, что инспекция – это орган, входящий в структуру приднестровской армии и предназначенный для защиты жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих, а также гражданского персонала, граждан, призванных на военные сборы.

Также говорится о предназначении военной инспекции, её организационной структуре и деятельности. Руководство возлагается на министра обороны, в состав же этого органа войдут военные комендатуры и автомобильные инспекции, гауптвахты, органы дознания, передает novostipmr.com.

Документ предлагает наделить военную инспекцию широким спектром полномочий от противодействия преступности до обеспечения дисциплины в военных гарнизонах, которые будут распространяться на военнослужащих, граждан, проходящих сборы, и работающий в армии гражданский персонал.

Одной из важнейших функций инспекции станет проведение дознания по делам обо всех преступлениях, совершенных военнослужащими, гражданами, проходящими военные сборы, и армейским гражданским персоналом.

Также она получит право проводить разбирательства по материалам о грубых дисциплинарных проступках и применять к военнослужащим дисциплинарный арест.

Создание военной инспекции позволит освободить командиров воинских частей, офицеров от выполнения несвойственных для них функций по производству дознания и розыску военнослужащих, сосредоточить их усилия на боевой и воспитательной подготовке личного состава и наведении уставного порядка в подразделениях, частях.
novostipmr.com
  • Сегодня, 07:44
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