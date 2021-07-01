Dnestr.TV

 
0

Как решить проблему регуляции численности бездомных собак?

Как решить проблему регуляции численности бездомных собак?

Комитет по законодательству рассмотрел проект новой для правового поля Приднестровья госпрограммы регулирования численности безнадзорных животных. Она подразумевает отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат в место обитания (метод ОСВВ) и рассчитана до 2024 года. Документ направил в Верховный Совет Президент.

Проблема бродячих собак назрела давно. Ее поднимают избиратели на округах. Много лет в Приднестровье численность безнадзорных животных регулируется путем отстрела собак дротиками с содержанием вещества, вызывающего смерть от удушья. На уничтожение собак с каждым годом выделяется все больше бюджетных средств, однако ситуация не меняется, сообщает ВС ПМР в своем Telegram-канале.

Самый гуманный способ решения, считают зоозащитники, это введение метода ОСВВ. Он разработан Всемирной организацией здравоохранения для борьбы с бешенством собак.

Программа разработана Правительством совместно с общественной организацией «Центр помощи животным» на основании опыта других стран, в том числе Российской Федерации. Депутаты будут рекомендовать на пленарном заседании принять документ в I чтении.
  • Сегодня, 08:00
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • Азбука фермера. Цифровизация будущее бизнеса в РМ
  • Тарифы в электротранспорте на 2022 год

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • Азбука фермера. Цифровизация будущее бизнеса в РМ
  • Тарифы в электротранспорте на 2022 год
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна