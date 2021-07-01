Комитет по законодательству рассмотрел проект новой для правового поля Приднестровья госпрограммы регулирования численности безнадзорных животных. Она подразумевает отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат в место обитания (метод ОСВВ) и рассчитана до 2024 года. Документ направил в Верховный Совет Президент.
Проблема бродячих собак назрела давно. Ее поднимают избиратели на округах. Много лет в Приднестровье численность безнадзорных животных регулируется путем отстрела собак дротиками с содержанием вещества, вызывающего смерть от удушья. На уничтожение собак с каждым годом выделяется все больше бюджетных средств, однако ситуация не меняется, сообщает ВС ПМР в своем Telegram-канале.
Самый гуманный способ решения, считают зоозащитники, это введение метода ОСВВ. Он разработан Всемирной организацией здравоохранения для борьбы с бешенством собак.
Программа разработана Правительством совместно с общественной организацией «Центр помощи животным» на основании опыта других стран, в том числе Российской Федерации. Депутаты будут рекомендовать на пленарном заседании принять документ в I чтении.