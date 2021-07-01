Dnestr.TV

 
0

Расширение прав и возможностей ромов в левобережье

Расширение прав и возможностей ромов в левобережье

«Проект, предусматривающий повышения эффективности повседневной работы представителей диаспоры ромов и продвижения прав человека среди ромского населения левого берега Днестра, стал первым и важным шагом в развитии общины ромов и продвижении прав ромов в приднестровском регионе», - сказал координатор Совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра» Александру Стратулат, открывая круглый стол, на котором обсудили расширение прав и возможностей ромов в левобережье.

Проект реализуется в рамках Совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», при финансовой поддержке Швеции, двумя организациями - Медиа центром в партнерстве с левобережной ассоциацией ромов «Шатер на Днестре».

Г-н Стратулат рассказал о работе ромских медиаторов на правом берегу и выразил надежду, что в скором времени такие посредники, помогающие сообществу ромов наладить связь с соответствующими структурами, организациями и специалистами, а также просвещать представителей ромов в области образования, здравоохранения, социальной защиты, трудоустройства и прав человека, появятся и в приднестровском регионе. «Необходимо содействовать социальной инклюзии ромов, надо разрабатывать и принимать конкретные решения, которые позволят каждому рому равноправно участвовать в общественной жизни», - подчеркнул Александру Стратулат.

Эксперт проекта Луиза Доренко ознакомила присутствующих с исследованием, проведенным УВКПЧ ООН. Например, на левом берегу Днестра среди ромов наблюдается низкий уровень образования, в частности, без образования - 16%, только с начальным - 14%, у 21% - неполное среднее образование. При этом женщины превалируют среди лиц с низким уровнем образования.

«Только треть детей ромов дошкольного возраста посещают дошкольные учреждения, а доля учащийся молодежи в возрасте 15-25 лет - ничтожно мала, 14% Одной из основных причин отсутствия образования респонденты отмечают проблему бедности - 51%. Мероприятия для родителей, нацеленные на регистрацию их детей в школу или детский сад, не проводятся», - рассказала Дорошенко.

Члены «Шатра на Днестре» выявили проблемы, с которыми сталкивается большинство представителей ромской общины, основные их которых - отсутствие документов (свидетельства о рождении и паспорта), низкий уровень грамотности и, как следствие, недостаток знаний о своих базовых правах, а также дискриминация.

«Дети и молодежь ромов имеют такие же проблемы, с которыми соприкасаются и взрослые члены ромского сообщества. Успешная социализации и изменения ситуации дискриминации ромов на обоих берегах Днестра находятся в прямой зависимости от повышения уровня образования, в том числе и в области прав человека», - считает Василиса Автутова, представительница организации «Шатер на Днестре».

«СМИ обеспечивают открытую коммуникацию и свободный процесс формирования общественного мнения, - отметила руководитель организации «ЭтЭкО» Татьяна Сергеева. - СМИ должны непредвзято и правдиво передавать информацию о жизни ромов, чтобы помочь региону и гражданам создавать адекватную и непредвзятую картину о ромах и стать платформой для открытого диалога ромов с обществом».

По мнению председателя организации «Шатер на Днестре» Георгия Дамаскина, круглый стол способствовал налаживанию дальнейшего взаимодействия ромов и представителей власти в решении вопросов, с которыми сталкиваются представители ромского населения. «Необходимо взаимодействие с властью и создание условий, способствующих социальной интеграции ромов, направленных на развитие равных возможностей для участия ромского населения в общественной жизни региона одновременно с сохранением культурно-этнической принадлежности», - подытожил Дамаскин.

Проект реализуется в рамках Совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», при финансовой поддержке Швеции. Одно из направлений деятельности данной программы - укрепление организационного потенциала общественных организаций, таких как «Шатер на Днестре» и Медиа центр, а также Платформы устойчивого (общинного) развития, членами которой они являются.
  • Сегодня, 19:26
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • Азбука фермера. Цифровизация будущее бизнеса в РМ
  • Тарифы в электротранспорте на 2022 год

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • Азбука фермера. Цифровизация будущее бизнеса в РМ
  • Тарифы в электротранспорте на 2022 год
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна