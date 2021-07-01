«Проект, предусматривающий повышения эффективности повседневной работы представителей диаспоры ромов и продвижения прав человека среди ромского населения левого берега Днестра, стал первым и важным шагом в развитии общины ромов и продвижении прав ромов в приднестровском регионе», - сказал координатор Совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра» Александру Стратулат, открывая круглый стол, на котором обсудили расширение прав и возможностей ромов в левобережье.
Проект реализуется в рамках Совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», при финансовой поддержке Швеции, двумя организациями - Медиа центром в партнерстве с левобережной ассоциацией ромов «Шатер на Днестре».
Г-н Стратулат рассказал о работе ромских медиаторов на правом берегу и выразил надежду, что в скором времени такие посредники, помогающие сообществу ромов наладить связь с соответствующими структурами, организациями и специалистами, а также просвещать представителей ромов в области образования, здравоохранения, социальной защиты, трудоустройства и прав человека, появятся и в приднестровском регионе. «Необходимо содействовать социальной инклюзии ромов, надо разрабатывать и принимать конкретные решения, которые позволят каждому рому равноправно участвовать в общественной жизни», - подчеркнул Александру Стратулат.
Эксперт проекта Луиза Доренко ознакомила присутствующих с исследованием, проведенным УВКПЧ ООН. Например, на левом берегу Днестра среди ромов наблюдается низкий уровень образования, в частности, без образования - 16%, только с начальным - 14%, у 21% - неполное среднее образование. При этом женщины превалируют среди лиц с низким уровнем образования.
«Только треть детей ромов дошкольного возраста посещают дошкольные учреждения, а доля учащийся молодежи в возрасте 15-25 лет - ничтожно мала, 14% Одной из основных причин отсутствия образования респонденты отмечают проблему бедности - 51%. Мероприятия для родителей, нацеленные на регистрацию их детей в школу или детский сад, не проводятся», - рассказала Дорошенко.
Члены «Шатра на Днестре» выявили проблемы, с которыми сталкивается большинство представителей ромской общины, основные их которых - отсутствие документов (свидетельства о рождении и паспорта), низкий уровень грамотности и, как следствие, недостаток знаний о своих базовых правах, а также дискриминация.
«Дети и молодежь ромов имеют такие же проблемы, с которыми соприкасаются и взрослые члены ромского сообщества. Успешная социализации и изменения ситуации дискриминации ромов на обоих берегах Днестра находятся в прямой зависимости от повышения уровня образования, в том числе и в области прав человека», - считает Василиса Автутова, представительница организации «Шатер на Днестре».
«СМИ обеспечивают открытую коммуникацию и свободный процесс формирования общественного мнения, - отметила руководитель организации «ЭтЭкО» Татьяна Сергеева. - СМИ должны непредвзято и правдиво передавать информацию о жизни ромов, чтобы помочь региону и гражданам создавать адекватную и непредвзятую картину о ромах и стать платформой для открытого диалога ромов с обществом».
По мнению председателя организации «Шатер на Днестре» Георгия Дамаскина, круглый стол способствовал налаживанию дальнейшего взаимодействия ромов и представителей власти в решении вопросов, с которыми сталкиваются представители ромского населения. «Необходимо взаимодействие с властью и создание условий, способствующих социальной интеграции ромов, направленных на развитие равных возможностей для участия ромского населения в общественной жизни региона одновременно с сохранением культурно-этнической принадлежности», - подытожил Дамаскин.
Проект реализуется в рамках Совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», при финансовой поддержке Швеции. Одно из направлений деятельности данной программы - укрепление организационного потенциала общественных организаций, таких как «Шатер на Днестре» и Медиа центр, а также Платформы устойчивого (общинного) развития, членами которой они являются.