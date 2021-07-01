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С 1 июля установлены новые величины МРОТ на III квартал 2021 года.

С 1 июля установлены новые величины МРОТ на III квартал 2021 года.

C 1 июля установлены новые величины минимального размера оплаты труда (МРОТ) на III квартал 2021 года.

Соответствующий приказ подписан Министерством по социальной защите и труду и зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

В соответствии с принятым документом, на территории Приднестровья установлены новые величины МРОТ на III квартал 2021 года:

1). Для работников организаций, заработная плата которых регулируется законом Приднестровской Молдавской Республики «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих»:

- неквалифицированные работники – 1 809 руб.;

- квалифицированные работники – 1 989,9 руб.

2). Для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (за исключением бюджетных организаций):

- неквалифицированные работники – 1 704 руб.;

- квалифицированные работники – 1 874,4 руб.

3). Для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,5 (для крупного и среднего бизнеса):

- неквалифицированные работники – 2 556 руб.;

- квалифицированные работники – 2 811,6 руб.

Иван Тыняев, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 19:33
  • DTV
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