C 1 июля установлены новые величины минимального размера оплаты труда (МРОТ) на III квартал 2021 года.
Соответствующий приказ подписан Министерством по социальной защите и труду и зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
В соответствии с принятым документом, на территории Приднестровья установлены новые величины МРОТ на III квартал 2021 года:
1). Для работников организаций, заработная плата которых регулируется законом Приднестровской Молдавской Республики «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих»:
- неквалифицированные работники – 1 809 руб.;
- квалифицированные работники – 1 989,9 руб.
2). Для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (за исключением бюджетных организаций):
- неквалифицированные работники – 1 704 руб.;
- квалифицированные работники – 1 874,4 руб.
3). Для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,5 (для крупного и среднего бизнеса):