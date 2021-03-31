Нацбанк Молдовы сообщил, что по предварительным данным валовой внешний долг нашей страны снизился в первом квартале на 1,2% и на 31.03.2021 года составил 8 миллиардов 253,89 миллиона долларов США (68,0% к ВВП).
В информации, представленной Национальным банком, говорится, что государственный и гарантированный государством внешний долг составил 28,6% от общего внешнего долга - 2 миллиарда 360,49 миллиона долларов США, передает moldpres.md
Структура государственного внешнего долга по кредиторам, по состоянию на 31 марта, показывает, что основным кредитором государства оставалась Группа Всемирного банка с долей 33,2% процента от общей суммы. За ним следуют МВФ с 27,3% и ЕИБ с 17,9%.
Необеспеченный частный внешний долг составил 5 миллиардов 893,40 миллиона долларов, что на 0,6 процента меньше, чем на 31 декабря прошлого года.
Наибольшую долю валового сальдо внешнего долга составляет долгосрочный долг (71,2%), который на 31 марта 2021 года составил 5 миллиардов 874,98 миллиона долларов США (1,6% меньше, чем на начало года). Краткосрочный внешний долг снизился на 0,3% за первый квартал этого года и на 31 марта текущего года составил 2 миллиарда 378,91 миллиона долларов США.