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Внешний долг Молдовы составляет 68 процентов ВВП

Внешний долг Молдовы составляет 68 процентов ВВП

Нацбанк Молдовы сообщил, что по предварительным данным валовой внешний долг нашей страны снизился в первом квартале на 1,2% и на 31.03.2021 года составил 8 миллиардов 253,89 миллиона долларов США (68,0% к ВВП).

В информации, представленной Национальным банком, говорится, что государственный и гарантированный государством внешний долг составил 28,6% от общего внешнего долга - 2 миллиарда 360,49 миллиона долларов США, передает moldpres.md

Структура государственного внешнего долга по кредиторам, по состоянию на 31 марта, показывает, что основным кредитором государства оставалась Группа Всемирного банка с долей 33,2% процента от общей суммы. За ним следуют МВФ с 27,3% и ЕИБ с 17,9%.

Необеспеченный частный внешний долг составил 5 миллиардов 893,40 миллиона долларов, что на 0,6 процента меньше, чем на 31 декабря прошлого года.

Наибольшую долю валового сальдо внешнего долга составляет долгосрочный долг (71,2%), который на 31 марта 2021 года составил 5 миллиардов 874,98 миллиона долларов США (1,6% меньше, чем на начало года). Краткосрочный внешний долг снизился на 0,3% за первый квартал этого года и на 31 марта текущего года составил 2 миллиарда 378,91 миллиона долларов США.

moldpres.md
  • Сегодня, 19:35
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