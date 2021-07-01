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Президент подписал закон о сохранении среднего уровня зарплаты сотрудникам предприятий на время военных сборов

Президент подписал закон о сохранении среднего уровня зарплаты сотрудникам предприятий на время военных сборов

Президент ПМР Вадим Красносельский подписал закон «О внесении изменения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О всеобщей воинской обязанности и военной службе».

Поправки предусматривают сохранение за работающими гражданами, привлеченными на военные сборы, средней заработной платы. Раньше им платили денежное довольствие, установленное для соответствующих категорий военнослужащих-контрактников, передает novostipmr.com.

При этом в большинстве случаев оно было значительно ниже, чем оплата труда на месте работы. Семьи, в которых мужчин призывали на военные сборы, теряли от 20% до 30% совокупного дохода супругов.

Механизм финансирования таков: среднюю зарплату работнику выделяет за счет своих средств работодатель, после чего из казны ему возмещают понесенные затраты.

Настоящий закон вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

В своем телеграм-канале Вадим Красносельский напомнил о недавней встречи с дубоссарцами, в ходе которой поднимался вопрос о том, что граждане, призываемые на военные сборы, иногда теряют в период службы доходы. Это связано с тем, что денежные выплаты оказываются меньше их заработной платы по основному месту работы, отметил Президент.

«Я поручил внести в действующее законодательство изменения, которые исправят ситуацию. Правительство выступило автором законодательной инициативы. Парламентарии законопроект поддержали. Закон принят. Сегодня я его подписал. Теперь призванные на военные сборы граждане будут получать выплаты, равные их средней зарплате», - говорится в сообщении.

Президент подписал закон о сохранении среднего уровня зарплаты сотрудникам предприятий на время военных сборов
  • Сегодня, 19:41
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