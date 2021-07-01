Президент ПМР Вадим Красносельский подписал закон «О внесении изменения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О всеобщей воинской обязанности и военной службе».
Поправки предусматривают сохранение за работающими гражданами, привлеченными на военные сборы, средней заработной платы. Раньше им платили денежное довольствие, установленное для соответствующих категорий военнослужащих-контрактников, передает novostipmr.com.
При этом в большинстве случаев оно было значительно ниже, чем оплата труда на месте работы. Семьи, в которых мужчин призывали на военные сборы, теряли от 20% до 30% совокупного дохода супругов.
Механизм финансирования таков: среднюю зарплату работнику выделяет за счет своих средств работодатель, после чего из казны ему возмещают понесенные затраты.
Настоящий закон вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
В своем телеграм-канале Вадим Красносельский напомнил о недавней встречи с дубоссарцами, в ходе которой поднимался вопрос о том, что граждане, призываемые на военные сборы, иногда теряют в период службы доходы. Это связано с тем, что денежные выплаты оказываются меньше их заработной платы по основному месту работы, отметил Президент.
«Я поручил внести в действующее законодательство изменения, которые исправят ситуацию. Правительство выступило автором законодательной инициативы. Парламентарии законопроект поддержали. Закон принят. Сегодня я его подписал. Теперь призванные на военные сборы граждане будут получать выплаты, равные их средней зарплате», - говорится в сообщении.