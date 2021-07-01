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В Россию с помощью приложения - как попасть в Россию гражданам Молдовы

В Россию с помощью приложения - как попасть в Россию гражданам Молдовы

Важное сообщение для граждан Молдовы, желающих въехать в Россию.

Теперь граждане Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Туркмении при въезде в Россию смогут подтверждать ПЦР-тест через приложение "Путешествую без ковид".

С 1 июля использование мобильного приложения «Путешествую без COVID-19» нужно устанавливать всем, кто въезжает в Россию из стран-членов ЕАЭС, а также из Молдовы, являющейся наблюдателем в Союзе. А с 1 сентября это требование планируют ввести для всех граждан СНГ.

Ранее в правительстве России приняли решение о бессрочной работе мобильного приложения «Путешествую без ковид».

- Приложение показало себя эффективным инструментом, задача которого — упростить для жителей государств ЕАЭС процедуру перемещения между странами, при этом обеспечив соблюдение действующих требований, — цитирует ТАСС зампредседателя правительства РФ Алексея Оверчука.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 19:53
  • DTV
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