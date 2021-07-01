Важное сообщение для граждан Молдовы, желающих въехать в Россию.
Теперь граждане Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Туркмении при въезде в Россию смогут подтверждать ПЦР-тест через приложение "Путешествую без ковид".
С 1 июля использование мобильного приложения «Путешествую без COVID-19» нужно устанавливать всем, кто въезжает в Россию из стран-членов ЕАЭС, а также из Молдовы, являющейся наблюдателем в Союзе. А с 1 сентября это требование планируют ввести для всех граждан СНГ.
Ранее в правительстве России приняли решение о бессрочной работе мобильного приложения «Путешествую без ковид».
- Приложение показало себя эффективным инструментом, задача которого — упростить для жителей государств ЕАЭС процедуру перемещения между странами, при этом обеспечив соблюдение действующих требований, — цитирует ТАСС зампредседателя правительства РФ Алексея Оверчука.