Молдавские футбольные клубы на этой неделе стартуют в еврокубках. Первым начнет выступление тираспольский "Шериф".
В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов желто-черные в среду сыграют в Албании с клубом "ТеУта" из Дурреса, передает publika.md
Для соперника это дебют в главном еврокубковом турнире. В Лиге Европы дальше второго квалификационного раунда команда не проходила. "Теута" - двукратный чемпион Албании, четыре раза становилась обладателем Кубка страны.
Восьмого июля, в четверг, три другие молдавские команды - "Петрокуб-Хынчешть", "Милсами" и "Сфынтул Георге" - сыграют в первом предварительном раунде Лиги конференций - новом турнире УЕФА.
"Милсами" примет в Оргееве боснийский "Сараево", "Петрокуб-ХынчешьБ" в Северной Македонии встретится с "Силексом", а "Сфынтул Георге" отправится в Албанию на игру с "Партизаном" из Тираны.