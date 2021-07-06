Еврокомиссия оценивает, нарушают ли новые российские нормы по алкогольной продукции обязательства страны перед ВТО, и готова предпринять меры, сообщил представитель пресс-службы ЕК.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал федеральный закон, который вносит поправки в закон о виноградарстве и виноделии, уточняя ряд терминов, передает ria.ru
Так, в перечень основных понятий, используемых в законе о виноделии, добавлен термин "коньяк России". Под ним понимается коньяк, на 100% произведенный из винограда, выращенного на территории РФ. Кроме того, поправки в закон разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только в отношении отечественной продукции, произведенной на территории России.
"Европейская комиссия оценивает, нарушает ли этот закон обязательства Российской Федерации перед ВТО, и оставляет за собой право предпринять необходимые шаги для исправления этого", - сказал он.
В понедельник представитель пресс-службы Еврокомиссии, комментируя на брифинге этот закон, несколько раз подчеркнула, что он еще не вступил в силу и является лишь проектом. Однако после уточнения со стороны РИА Новости о том, что закон уже действует, пресс-служба ЕК дала дополнительные комментарии по этому вопросу.
Собеседник журналистов в понедельник отметил, что Еврокомиссия выступает против этого закона и готова предпринять все необходимые шаги в связи с этим.
"Европейская комиссия очень обеспокоена недавним законом", - сказал представитель ЕК.
По его словам, новое законодательство игнорирует охраняемые географические наименования Евросоюза.
"Мы будем выражать наше несогласие на всех соответствующих уровнях", - заявил пресс-секретарь.