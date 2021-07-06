Dnestr.TV

 
0

ЕК изучит новый российский закон по виноделию

ЕК изучит новый российский закон по виноделию

Еврокомиссия оценивает, нарушают ли новые российские нормы по алкогольной продукции обязательства страны перед ВТО, и готова предпринять меры, сообщил представитель пресс-службы ЕК.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал федеральный закон, который вносит поправки в закон о виноградарстве и виноделии, уточняя ряд терминов, передает ria.ru

Так, в перечень основных понятий, используемых в законе о виноделии, добавлен термин "коньяк России". Под ним понимается коньяк, на 100% произведенный из винограда, выращенного на территории РФ. Кроме того, поправки в закон разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только в отношении отечественной продукции, произведенной на территории России.

"Европейская комиссия оценивает, нарушает ли этот закон обязательства Российской Федерации перед ВТО, и оставляет за собой право предпринять необходимые шаги для исправления этого", - сказал он.

В понедельник представитель пресс-службы Еврокомиссии, комментируя на брифинге этот закон, несколько раз подчеркнула, что он еще не вступил в силу и является лишь проектом. Однако после уточнения со стороны РИА Новости о том, что закон уже действует, пресс-служба ЕК дала дополнительные комментарии по этому вопросу.

Собеседник журналистов в понедельник отметил, что Еврокомиссия выступает против этого закона и готова предпринять все необходимые шаги в связи с этим.

"Европейская комиссия очень обеспокоена недавним законом", - сказал представитель ЕК.

По его словам, новое законодательство игнорирует охраняемые географические наименования Евросоюза.

"Мы будем выражать наше несогласие на всех соответствующих уровнях", - заявил пресс-секретарь.

ria.ru
  • Сегодня, 07:35
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • Азбука фермера. Цифровизация будущее бизнеса в РМ
  • Азбука фермера. Выращивание эфиромасличных растений
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • Азбука фермера. Цифровизация будущее бизнеса в РМ
  • Азбука фермера. Выращивание эфиромасличных растений
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна