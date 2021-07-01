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В центре Одессы на парковку рухнул двухэтажный дом: повреждены автомобили

В центре Одессы на парковку рухнул двухэтажный дом: повреждены автомобили

В историческом центре Одессы на парковку рухнул двухэтажный нежилой дом.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, инцидент произошел на улице Старопортофранковской, передает unian.net.

Как выяснилось, произошло разрушение двухэтажного нежилого здания, в котором ранее располагалась котельная отделения дезинфектологии. Площадь разрушения – 100 кв. м. Обломки упали на парковочную зону (под навесами) для автомобилей.

«Частично повреждены 2 легковых автомобиля, их владельцы устанавливаются. Сейчас существует угроза дальнейшего разрушения некоторых отдельных строительных элементов», - сообщили в главке.

Люди не пострадали. От ГСЧС привлечены 3 единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее в Одессе, в районе Молдаванки, произошло частичное обрушение здания завода.

Как установили спасатели, произошло частичное разрушение перекрытия второго этажа бывшего завода замочных изделий на площади 20 кв. м. При этом имела место угроза дальнейшего обвала.

Для предотвращения обвала сотрудниками ГСЧС, с помощью автолестницы и специального оборудования, проведены работы по демонтажу железобетонной конструкции
unian.net
  • Сегодня, 07:39
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