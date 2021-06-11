По многочисленным вопросам по распределению путевок на детское оздоровление Министерство по социальной защите и труду сообщает:
По решению Оперативного штаба поручено ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» изучить вопрос открытия детских оздоровительных лагерей и, в случае положительного решения, составить регламент их пребывания в данных организациях.
Согласно «Регламента по организации работы стационарных оздоровительных лагерей в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и иных инфекционных заболеваний» от 11.06.21г. № 01-06/2717 было определено количество закупаемых путевок (размещение детей не более 70 % от общей плановой загрузки лагеря) с учетом того, что в лагеря уже заехали дети из детских домов и интернатов, а также льготной категории граждан.
За счет средств ЕГФСС ПМР планируется приобрести в каждый заезд в ООО «Дубоссарский оздоровительный лагерь» - 100 путевок, в ООО «Меренештский оздоровительный лагерь «Виктория» -118 путевок и ГУП «Оздоровительный комплекс «Днестровские зори» - 240 путевок.
Далее по районам, путевки на детское оздоровление распределяются в зависимости от численности работающего населения в каждом регионе и расположенности лагерей. Так, на Слободзейский район и г. Слободзея, и г. Бендеры путевки выделяются только в лагеря «Виктория» и ГУП «ОК «Днестровские зори», большее количество путевок в ООО «Дубоссарский оздоровительный лагерь» - для детей, проживающих в Дубоссарском, Рыбницком и Каменском районах.
Заявки от организаций и предприятий направляются в представительства Центров социального страхования и социальной защиты городов (районов) по месту регистрации организации, в которой работает один из родителей или в отраслевой комитет профсоюзов.
По заездное распределение путевок по городам (районам) осуществляется комиссией, состоящей из представителей Центра социального страхования и социальной защиты, Федерации профсоюзов Приднестровья, Союза промышленников, предпринимателей и аграриев Приднестровья, в районах – с представителями Государственной администрации и городских (районных) Советов народных депутатов. Решение комиссии оформляется протоколом, в котором отражается фактическое количество выделенных путевок организациям.
Так, по г. Тирасполь на второй заезд в ООО «Дубоссарский оздоровительный лагерь» на 32 путевки приходилась 451 заявка, в ООО ««Меренештский оздоровительный лагерь «Виктория» на 37 путевок -663 заявки, что составляет от 14 до 18 человек на одну путевку (потребность 6-7 % от общего числа заявленных). В связи с этим, на предприятия выделяются по одной- две путевки в вышеуказанные лагеря.
В ГУП «Оздоровительный комплекс «Днестровские зори» на 199 заявок выделено 125 путевок, что составляет 1,5 человека на 1 путевку. Заявки от организаций были удовлетворены на 60 % от общего числа заявленных.
По итогам работы комиссии, выделенное количество путевок предприятию распределяется между его работниками в самой организации самостоятельно и далее с необходимым пакетом документов представитель организации приобретает путевки в Центре социального страхования и социальной защиты города (района) строго согласно вышеуказанного протокола.