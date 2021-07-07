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В Минобороны России сообщили об успешных испытаниях новой системы ПВО

В Минобороны России сообщили об успешных испытаниях новой системы ПВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения С-500 «Прометей» прошла успешные испытания с боевыми пусками зенитных управляемых ракет, сообщил начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергей Бабаков.

«В настоящее время проведен ряд испытаний с боевыми пусками зенитных управляемых ракет по воздушным мишеням. Все испытания завершены с положительным результатом», — сказал он в интервью газете Минобороны РФ «Красная звезда».

По его словам, на вооружение зенитных ракетных войск начали поступать перспективные зенитные ракетные системы С-350 «Витязь» и планируется к поступлению С-500 «Прометей», передает eadaily.com.

«Заложенные в ЗРС С-500 характеристики, позволяющие уничтожать, помимо аэродинамических и баллистических целей, гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе, позволяет с уверенностью сказать, что аналогов этой системы просто не существует», — сказал Бабаков.
В апреле российский концерн «Алмаз-Антей» сообщил, что работа над новой системой ПВО С-500 «Прометей» завершается.

В декабре прошлого года, замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что в 2021 году планируется завершить испытания С-500 и принять ее на вооружение.

3 июля прошлого года главком ВКС Сергей Суровикин заявил, что С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.

С-500 разрабатывается АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

eadaily.com
  • Сегодня, 07:54
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