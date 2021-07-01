Верховный Совет поддержал президентскую инициативу
На сегодняшнем пленарном заседании Верховный Совет рассмотрел инициативу Президента ПМР о продлении до 15 сентября 2021 года ряда карантинных ограничений, которые действуют на территории республики для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Сейчас в ПМР действует так называемый адаптивный карантин. Такая мера необходима, чтобы в зависимости от складывающейся эпидемиологической обстановки органы власти и государство в целом могли иметь механизм влияния на ситуацию.
Ранее действие адаптивного карантина продлевалось не один раз, в последний раз срок предусматривался до 1 сентября.
Депутатский корпус одобрил инициативу главы государства и принял законопроект сразу в двух чтениях. Таким образом, в Приднестровье до 15 сентября будет действовать масочный режим, социальная дистанция, штрафы за нарушение карантина и другие ограничения.
Границы Приднестровья можно пересекать без разрешения Оперштаба и ПЦР-тестов