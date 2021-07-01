Dnestr.TV

 
0

Адаптивный карантин в Приднестровье продлили до 15 сентября

Адаптивный карантин в Приднестровье продлили до 15 сентября

Верховный Совет поддержал президентскую инициативу

На сегодняшнем пленарном заседании Верховный Совет рассмотрел инициативу Президента ПМР о продлении до 15 сентября 2021 года ряда карантинных ограничений, которые действуют на территории республики для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Сейчас в ПМР действует так называемый адаптивный карантин. Такая мера необходима, чтобы в зависимости от складывающейся эпидемиологической обстановки органы власти и государство в целом могли иметь механизм влияния на ситуацию.

Ранее действие адаптивного карантина продлевалось не один раз, в последний раз срок предусматривался до 1 сентября.

Депутатский корпус одобрил инициативу главы государства и принял законопроект сразу в двух чтениях. Таким образом, в Приднестровье до 15 сентября будет действовать масочный режим, социальная дистанция, штрафы за нарушение карантина и другие ограничения.

Границы Приднестровья можно пересекать без разрешения Оперштаба и ПЦР-тестов
  • Сегодня, 17:22
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • Азбука фермера. Цифровизация будущее бизнеса в РМ
  • Азбука фермера. Выращивание эфиромасличных растений
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • Азбука фермера. Цифровизация будущее бизнеса в РМ
  • Азбука фермера. Выращивание эфиромасличных растений
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна