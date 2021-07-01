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Трансляция судебных заседаний

Трансляция судебных заседаний
Судебные заседания можно будет транслировать по радио, телевидению и в глобальной сети Интернет. Верховный Совет принял в первом чтении соответствующий пакет законопроектов группы депутатов Комитета по образованию, общественным объединениям и СМИ. По мнению авторов, изменения обеспечат доступ граждан к правосудию, максимальную открытость и прозрачность деятельности судов, сообщает vspmr.org

Инициировать трансляцию могут как суды, так и стороны рассматриваемого судебного дела. Разрешение дает суд. К примеру, есть сведения, составляющие охраняемую законом тайну. Закрытые судебные заседания запрещается транслировать. На протоколах судебного заседания будет ставиться отметка об использовании средств аудио- и видеозаписи, фотосъемки или трансляции посредством современных технологий.

Тексты судебных актов, размещаемых в Интернете, не должны включать персональные данные участников судебного процесса, не будет публиковаться ФИО, дата и место рождения, реквизиты паспорта, номера телефонов и другие данные. Вместо них размещаются инициалы, псевдонимы и другие обозначения, не позволяющие идентифицировать участников судебного процесса.

Вносятся изменения в конституционный закон «О Конституционном суде», в Кодекс об административных правонарушениях, Арбитражный и Гражданский процессуальный кодексы, в законы «О персональных данных» и «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов ПМР».

Профильный комитет по законодательству продолжит работу над законопроектами для принятия их во втором чтении.

Сегодня депутаты также рассмотрели поправки в Конституционный закон «О Конституционном суде ПМР». У граждан появится возможность подавать обращение в Конституционный суд в электронном виде. Такой документ должен быть подписан электронной подписью. Специальную форму можно будет заполнить на официальном сайте Конституционного суда в разделе «Электронная система подачи обращений». Законопроект принят во втором окончательном чтении и направлен на подпись главе государства.
  • Сегодня, 17:27
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