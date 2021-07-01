Сегодня в ходе заседания сессии Верховного Совета депутаты приняли во втором окончательном чтении инициированные Прокурором ПМР изменения и дополнения в Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях. Принятый закон устанавливает административную ответственность за нарушения законодательства в области пчеловодства, сообщает prokuror-pmr.org/
Среди таких нарушений: размещение ульев на земельных участках в отсутствие правоустанавливающих документов на участки либо в отсутствие согласия владельцев участков; нарушение порядка и требований размещения ульев; неинформирование лиц, имеющих зарегистрированные пасеки, находящиеся на расстоянии менее чем 5 (пять) километров от обрабатываемых растений, о применении пестицидов и (или) агрохимикатов.
Законопроект был разработан в связи с выявленным в ходе прокурорской проверки правовым пробелом в этой части. Реализация принятых норм на практике призвана способствовать более полному регулированию отношений в области охраны пчел и здоровья граждан.
Также депутатским корпусом приняты изменения и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс и Уголовно-исполнительный кодекс Приднестровской Молдавской Республики, предложенные Прокурором республики. Законопроектом, в частности, предложено урегулировать вопросы, возникающие в правоприменительной практике в части производства удержаний из заработной платы осужденных к исправительным работам, исчисления срока исправительных работ.
Важным дополнением стало урегулирование вопроса исполнения уголовно-исполнительными инспекциями наказаний осужденных при отсутствии у них регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Приднестровской Молдавской Республики.