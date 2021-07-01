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Административная ответственность за нарушения законодательства в области пчеловодства

Административная ответственность за нарушения законодательства в области пчеловодства

Сегодня в ходе заседания сессии Верховного Совета депутаты приняли во втором окончательном чтении инициированные Прокурором ПМР изменения и дополнения в Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях. Принятый закон устанавливает административную ответственность за нарушения законодательства в области пчеловодства, сообщает prokuror-pmr.org/

Среди таких нарушений: размещение ульев на земельных участках в отсутствие правоустанавливающих документов на участки либо в отсутствие согласия владельцев участков; нарушение порядка и требований размещения ульев; неинформирование лиц, имеющих зарегистрированные пасеки, находящиеся на расстоянии менее чем 5 (пять) километров от обрабатываемых растений, о применении пестицидов и (или) агрохимикатов.

Законопроект был разработан в связи с выявленным в ходе прокурорской проверки правовым пробелом в этой части. Реализация принятых норм на практике призвана способствовать более полному регулированию отношений в области охраны пчел и здоровья граждан.

Также депутатским корпусом приняты изменения и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс и Уголовно-исполнительный кодекс Приднестровской Молдавской Республики, предложенные Прокурором республики. Законопроектом, в частности, предложено урегулировать вопросы, возникающие в правоприменительной практике в части производства удержаний из заработной платы осужденных к исправительным работам, исчисления срока исправительных работ.

Важным дополнением стало урегулирование вопроса исполнения уголовно-исполнительными инспекциями наказаний осужденных при отсутствии у них регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Приднестровской Молдавской Республики.
  • Сегодня, 17:39
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