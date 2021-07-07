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Течение коронавируса у мужчин связали с уровнем тестостерона

Течение коронавируса у мужчин связали с уровнем тестостерона

Во время первой волны в Милане было проведено исследование, которое показало, что уровень тестостерона у мужчин влияет на течение коронавируса. Чем он ниже, тем больше вероятность того, что пациент будет нуждаться в интенсивной терапии, подключении к ИВЛ и более долгому нахождению в больнице. Кроме того, смертность среди мужчин с низким уровнем тестостерона выше в шесть раз. Об этом сообщает журнал MedicalXpress.

Профессор Андреа Салониа с коллегами из больницы Сан-Раффаэле сравнили показатели 286 мужчин, которые обращались в отделение неотложной помощи, с 305 здоровыми добровольцами, которые сдали кровь в период с февраля по май прошлого года. И тех, и других проверили на уровень мужских гормонов.

Показатель в 9,2 наномоля на литр считается нижним порогом нормы уровня тестостерона. Почти у 90 процентов пациентов уровень тестостерона был ниже этого значения, тогда как среди здоровых мужчин он не дотянул до нормы только у 17%, сообщает mk.ru

У пациентов с коронавирусом, которые легче переносили болезнь, уровень мужских гормонов был выше, чем у тех, кто был госпитализирован. Наиболее низкие показатели уровня тестостерона были у умерших больных.

«В начале пандемии COVID мы видели гораздо больше мужчин, чем женщин, которые обращались в больницу и страдали очень тяжелыми формами болезни. Мы сразу подумали, что это может быть связано с уровнем мужских гормонов, особенно тестостерона», — сказал профессор Андреа Салониа.

Результаты медики намерены представить на конгрессе Европейской ассоциации урологов EAU21, который пройдет с 8 по 12 июля.
  • Сегодня, 17:44
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