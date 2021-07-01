Dnestr.TV

 
0

Сколько зарабатывают на вакцинах фармкомпании

Сколько зарабатывают на вакцинах фармкомпании
Очередь возле центра массовой вакцинации в Тель-Авиве

На начало июля 2021 года в мире существует 17 вакцин от Covid-19 (SARS-CoV-2), одобренных как минимум одним национальным регулятором.
Первым зарегистрированным препаратом в августе 2020 года стал российский «Спутник V». А вакцину Pfizer-BioNTech первой одобрили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — его совместно разработали немецкая BioNTech, американская Pfizer и китайская Fosun Pharma, передает vc.ru

Вакцины «тренируют» иммунную систему с помощью безвредной формы вируса. Каждый тип препарата от Covid-19 по-своему вводит в организм антигены. Они вызывают специфический иммунный ответ, который укрепляет иммунологическую память, и организм может бороться с SARS-CoV-2 в будущем.

В мире используют пять основных типов вакцин.

Заработки компаний на вакцинах

ЕС и США лидируют по объёму закупок вакцин от Covid-19. В общей сложности страны мира заключили контракты на поставки 8,6 млрд доз:

1. Евросоюз закупил 1,8 млрд.

2. США — 1,2 млрд.

3. Африканский союз — 680 млн.

Pfizer

Компания Pfizer заявила, что её вакцина принесла $3,5 млрд выручки за первые три месяца 2021 года. За год производитель ожидает $26 млрд выручки.

Pfizer делит прибыль от препарата с компанией BioNTech, которая сообщила о выручке €2 млрд в первом квартале. По словам директора Pfizer Альберта Бурла, они создали многоуровневую систему ценообразования: странам со средним уровнем дохода предложили 50% скидку на вакцину, а «бедным» — и вовсе закупать по себестоимости. Однако последние отказались.

Johnson & Johnson и AstraZeneca

Американская компания Johnson & Johnson и англо-шведская AstraZeneca пообещали продавать свои вакцины на некоммерческой основе во время пандемии. Цена за препарат от этих компаний равна себестоимости.

Вакцина AstraZeneca от Covid-19 принесла создателям в первом квартале 2021 года $275 млн выручки.

Для сравнения, самый продаваемый продукт AstraZeneca, противораковый препарат Tagrisso, принес за квартал более $1,1 млрд выручки.

Аналитики прогнозируют продажи вакцины от Covid-19 компании в 2021 году на уровне $1,9 млрд. Но в мае Евросоюз отказался от обновления контракта на поставку англо-шведского препарата во второй половине года.

Johnson & Johnson сообщила, что её вакцина за первые три месяца года принесла $100 млн выручки. По данным The Guardian, в 2021 году компания планирует поставить не менее 1 млрд доз, что принесет ей около $10 млрд.

Moderna

В первом квартале 2021 года американский стартап Moderna получил $1,73 млрд выручки от продажи вакцины.

Он заявил, что за год сумма вырастет до $18,4 млрд. The Guardian пишет, что это поможет компании впервые стать прибыльной с момента основания в 2010 году.

Sinovac

Ожидаемая выручка китайской компания Sinovac в 2021 году неясна. По данным GEN, доходы компании за первый квартал могли составить почти $265 млн.

У фармгиганта есть сделки с Бразилией, Чили, Сингапуром, Малайзией, Филиппинами, Турцией и Индонезией. Sinovac заявила, что за год может произвести более 1 млрд доз. Вакцина стоит $60 в некоторых городах Китая, в Индонезии цена за одну инъекцию будет составлять примерно $27.

«Спутник V»

Российскую вакцину в общей сложности заказали более 50 стран. К примеру, препарат закупили Венгрия и Словакия, хотя регуляторы ЕС ещё его не одобрили.

Аналитический центр «Альпари» считает, что Россия может заработать до $15 млрд от продаж «Спутника V» за 2021 год.

Для сравнения: годовая экспортная выручка страны от оружия также составляет $15 млрд.

Сколько зарабатывают на вакцинах фармкомпании

Будущее рынка вакцинации

Международный валютный фонд оценивает глобальные потери ВВП от пандемии Covid-19 в $12 трлн за 2020–2021 годы. Но производители вакцин хотят выйти в прибыль с помощью:

1. Подорожания. Создатели препаратов Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson рассказали инвесторам, что повысят цены на вакцины, как только фаза пандемии закончится.

2. Ежегодной ревакцинации. Глава американской корпорации Johnson & Johnson Алекс Горски заявил, что в связи с мутациями коронавируса прививку, возможно, придётся делать каждый год, как и в случае с вакциной от гриппа.

"Производители вакцин осознают возможность ревакцинации — и так они хотят увеличить свои доходы. С одной стороны, подъём цен может стимулировать инвестиции в будущую разработку вакцин и препаратов против других болезней. Но с другой, это может быть просто жадностью компаний" - отметил обозреватель Forbes Джошуа Коэн.

Как пишет Forbes, будущее цен на вакцины будет зависеть от многих рыночных факторов, в том числе от медицинской эффективности, конкуренции среди производителей и количества нуждающихся в прививке.

По мнению обозревателя Джона ЛаМатинна, на цены будут влиять и правительства, так как они помогали в запуске программ вакцинации.

Хотя вакцина и может обеспечить надёжный источник дохода для компаний, прибыль от неё, как считает CNBC, будет ограничена, пока продолжается пандемия. Компаниям нужно учитывать и производственные мощности, так как всему миру требуется количество доз соизмеримое с 60-70% населения Земли.

Также существуют проекты вроде COVAX — объединения правительств, глобальных организаций здравоохранения, производителей, учёных, частного сектора, гражданского общества и благотворительных организаций. Они контролируют рынок, чтобы у всех был равный доступ к лечению и вакцинам.

Согласно отчёту Morningstar, рынок вакцин от Covid-19 достигнет пика в 2021 году и может составить $67 млрд. Но в 2022-м сократится до $61 млрд.

Kelly Scientific указывает сумму $59 млрд в 2021 году и снижение её до $47 млрд к 2026 году. Причиной спада станут однократная ежегодная ревакцинация и конкурентное снижение цен.

Ожидается, что как в 2020 году, так и в этом 2021-м, большая часть продаж придётся только на две вакцины — Pfizer-BioNTech и Moderna. Но появление новых и более эффективных вакцин, по мнению аналитика Morningstar Карен Андерсен, может изменить динамику рынка.

Созданные мощности для производства препаратов от Covid-19 можно быстро перепрофилировать для производства других лекарственных препаратов в будущем, чтобы быть готовым к вспышкам новых заболеваний, считает журнал Science.
источник:vc.ru
  • Вчера, 18:15
  • DTV
  • Просмотров: 57
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • Азбука фермера. Цифровизация будущее бизнеса в РМ
  • Азбука фермера. Выращивание эфиромасличных растений
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • Азбука фермера. Цифровизация будущее бизнеса в РМ
  • Азбука фермера. Выращивание эфиромасличных растений
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна