Очередь возле центра массовой вакцинации в Тель-Авиве
На начало июля 2021 года в мире существует 17 вакцин от Covid-19 (SARS-CoV-2), одобренных как минимум одним национальным регулятором. Первым зарегистрированным препаратом в августе 2020 года стал российский «Спутник V». А вакцину Pfizer-BioNTech первой одобрили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — его совместно разработали немецкая BioNTech, американская Pfizer и китайская Fosun Pharma, передает vc.ru
Вакцины «тренируют» иммунную систему с помощью безвредной формы вируса. Каждый тип препарата от Covid-19 по-своему вводит в организм антигены. Они вызывают специфический иммунный ответ, который укрепляет иммунологическую память, и организм может бороться с SARS-CoV-2 в будущем.
В мире используют пять основных типов вакцин.
Заработки компаний на вакцинах
ЕС и США лидируют по объёму закупок вакцин от Covid-19. В общей сложности страны мира заключили контракты на поставки 8,6 млрд доз:
1. Евросоюз закупил 1,8 млрд.
2. США — 1,2 млрд.
3. Африканский союз — 680 млн. Pfizer
Компания Pfizer заявила, что её вакцина принесла $3,5 млрд выручки за первые три месяца 2021 года. За год производитель ожидает $26 млрд выручки.
Pfizer делит прибыль от препарата с компанией BioNTech, которая сообщила о выручке €2 млрд в первом квартале. По словам директора Pfizer Альберта Бурла, они создали многоуровневую систему ценообразования: странам со средним уровнем дохода предложили 50% скидку на вакцину, а «бедным» — и вовсе закупать по себестоимости. Однако последние отказались. Johnson & Johnson и AstraZeneca
Американская компания Johnson & Johnson и англо-шведская AstraZeneca пообещали продавать свои вакцины на некоммерческой основе во время пандемии. Цена за препарат от этих компаний равна себестоимости.
Вакцина AstraZeneca от Covid-19 принесла создателям в первом квартале 2021 года $275 млн выручки.
Для сравнения, самый продаваемый продукт AstraZeneca, противораковый препарат Tagrisso, принес за квартал более $1,1 млрд выручки.
Аналитики прогнозируют продажи вакцины от Covid-19 компании в 2021 году на уровне $1,9 млрд. Но в мае Евросоюз отказался от обновления контракта на поставку англо-шведского препарата во второй половине года.
Johnson & Johnson сообщила, что её вакцина за первые три месяца года принесла $100 млн выручки. По данным The Guardian, в 2021 году компания планирует поставить не менее 1 млрд доз, что принесет ей около $10 млрд. Moderna
В первом квартале 2021 года американский стартап Moderna получил $1,73 млрд выручки от продажи вакцины.
Он заявил, что за год сумма вырастет до $18,4 млрд. The Guardian пишет, что это поможет компании впервые стать прибыльной с момента основания в 2010 году. Sinovac
Ожидаемая выручка китайской компания Sinovac в 2021 году неясна. По данным GEN, доходы компании за первый квартал могли составить почти $265 млн.
У фармгиганта есть сделки с Бразилией, Чили, Сингапуром, Малайзией, Филиппинами, Турцией и Индонезией. Sinovac заявила, что за год может произвести более 1 млрд доз. Вакцина стоит $60 в некоторых городах Китая, в Индонезии цена за одну инъекцию будет составлять примерно $27.
«Спутник V»
Российскую вакцину в общей сложности заказали более 50 стран. К примеру, препарат закупили Венгрия и Словакия, хотя регуляторы ЕС ещё его не одобрили.
Аналитический центр «Альпари» считает, что Россия может заработать до $15 млрд от продаж «Спутника V» за 2021 год.
Для сравнения: годовая экспортная выручка страны от оружия также составляет $15 млрд.
Будущее рынка вакцинации
Международный валютный фонд оценивает глобальные потери ВВП от пандемии Covid-19 в $12 трлн за 2020–2021 годы. Но производители вакцин хотят выйти в прибыль с помощью:
1. Подорожания. Создатели препаратов Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson рассказали инвесторам, что повысят цены на вакцины, как только фаза пандемии закончится.
2. Ежегодной ревакцинации. Глава американской корпорации Johnson & Johnson Алекс Горски заявил, что в связи с мутациями коронавируса прививку, возможно, придётся делать каждый год, как и в случае с вакциной от гриппа.
"Производители вакцин осознают возможность ревакцинации — и так они хотят увеличить свои доходы. С одной стороны, подъём цен может стимулировать инвестиции в будущую разработку вакцин и препаратов против других болезней. Но с другой, это может быть просто жадностью компаний" - отметил обозреватель Forbes Джошуа Коэн.
Как пишет Forbes, будущее цен на вакцины будет зависеть от многих рыночных факторов, в том числе от медицинской эффективности, конкуренции среди производителей и количества нуждающихся в прививке.
По мнению обозревателя Джона ЛаМатинна, на цены будут влиять и правительства, так как они помогали в запуске программ вакцинации.
Хотя вакцина и может обеспечить надёжный источник дохода для компаний, прибыль от неё, как считает CNBC, будет ограничена, пока продолжается пандемия. Компаниям нужно учитывать и производственные мощности, так как всему миру требуется количество доз соизмеримое с 60-70% населения Земли.
Также существуют проекты вроде COVAX — объединения правительств, глобальных организаций здравоохранения, производителей, учёных, частного сектора, гражданского общества и благотворительных организаций. Они контролируют рынок, чтобы у всех был равный доступ к лечению и вакцинам.
Согласно отчёту Morningstar, рынок вакцин от Covid-19 достигнет пика в 2021 году и может составить $67 млрд. Но в 2022-м сократится до $61 млрд.
Kelly Scientific указывает сумму $59 млрд в 2021 году и снижение её до $47 млрд к 2026 году. Причиной спада станут однократная ежегодная ревакцинация и конкурентное снижение цен.
Ожидается, что как в 2020 году, так и в этом 2021-м, большая часть продаж придётся только на две вакцины — Pfizer-BioNTech и Moderna. Но появление новых и более эффективных вакцин, по мнению аналитика Morningstar Карен Андерсен, может изменить динамику рынка.
Созданные мощности для производства препаратов от Covid-19 можно быстро перепрофилировать для производства других лекарственных препаратов в будущем, чтобы быть готовым к вспышкам новых заболеваний, считает журнал Science. источник:vc.ru