На должность министра внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики указом главы государства назначен Виталий Нягу. Генерал-лейтенант милиции Руслан Мова указом Президента освобождён от занимаемой должности министра внутренних дел ПМР на основании поданного рапорта. За добросовестное выполнение служебного долга, высокие организаторские способности, проявленные при руководстве Министерством внутренних дел ПМР и Оперативным штабом по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции COVID-19, глава государства постановил наградить Руслана Мову орденом «За заслуги» I степени, передает novostipmr.com.
Указ о назначении на должность министра МВД ПМР, подписан Президентом сегодня и вступает в силу с 9 июля 2021 года.
Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, начальникам подразделений министерства нового главу ведомства представил руководитель Администрации Президента ПМР Сергей Белоус.
Виталий Николаевич Нягу родился 24 апреля 1976 года в г. Слободзея.
Образование высшее: окончил Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «юриспруденция» и Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. Специальность «социология управления».
Трудовую деятельность начал в 1997 году в Прокуратуре Слободзейского района.
С 2001 года занимал должность старшего прокурора по надзору за исполнением законов в уголовном судопроизводстве Прокуратуры Республики.
В 2004 году назначен на должность начальника отдела по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел следственного управления Прокуратуры ПМР.
С 2006 года работал судьей Слободзейского районного суда. В этом же году назначен на должность судьи Верховного суда ПМР.
С 2008 по 2012 год работал юрисконсультом юридического отдела компании «Шериф».
С 2010 года является членом Центральной избирательной комиссии ПМР.
С 2012 по 2016 год – адвокат Коллегии адвокатов ПМР.
С 2016 по 2021 год – председатель Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики.
Указом Президента ПМР № 204 от 8 июля 2021 года назначен на должность министра внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.