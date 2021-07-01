Приказом Министерства здравоохранения и Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики утверждён «Перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами различных категорий и маломерными судами», передает newspmr.com.
Согласно документу, определен перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилями, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3 500 кг, а количество посадочных мест, кроме сидения водителя, не превышает восьми – категория «В».
Медицинские противопоказания для категории В:
1) Хронические заболевания оболочек глаза, сопровождающиеся значительным нарушением функции зрения, стойкие изменения век, в том числе и их слизистых оболочек, парезы мышц век, препятствующие зрению или ограничивающие движение глазного яблока (после оперативного лечения с хорошим результатом допуск к управлению транспортным средством разрешается).
2) Понижение остроты зрения в зависимости от стойких помутнений преломляющих сред или изменений глазного дна, аномалий рефракций, а также других причин органического характера:
- острота зрения с коррекцией ниже 0,6 на лучшем глазу, ниже 0,2 на худшем. Допустимая коррекция при близорукости и дальнозоркости 8,0 D, в том числе контактными линзами, астигматизме 3,0 D (сумма сферы и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D; - отсутствие зрения на одном глазу и острота зрения ниже 0,8 на другом; - состояние после рефракционных операций на роговой оболочке (кератотомия, кератомиелез, кератокоагуляция, рефракционная кератопластика). Допускаются к вождению лица через три месяца после операции при остроте зрения с коррекцией ниже 0,6 на лучшем глазу, ниже 0,2 на худшем, отсутствии осложнений и исходной (до операции) рефракцией от +8.0 до -8.0 D. При невозможности установить дооперационную рефракцию годны при длине оси глаза от 21,5 до 27,0 миллиметров; - искусственный хрусталик на одном глазу и острота зрения ниже 0,8 на другом (допускаются стажированные водители при остроте зрения с коррекцией не ниже 0,6 на лучшем глазу, не ниже 0,2 на худшем, с нормальным полем зрения и отсутствием осложнений в течение полугода после операции).
Для водителей такси и специализированного автотранспорта (машины станций скорой и неотложной помощи, оперативные и другие), относящихся к категории «В»: а) острота зрения с коррекцией ниже 0,8 на одном глазу, ниже 0,4 на другом. Допустимая коррекция – согласно пункту 1; б) состояние после рефракционных операций на роговой оболочке – согласно пункту 1; в) искусственный хрусталик на одном глазу и острота зрения ниже 0,8 на другом; г) нарушение цветоощущения; д) глаукома (при начальной компенсированной глаукоме, нормальном глазном дне, при изменениях остроты зрения и поля зрения менее значений, указанных в пунктах 4 и 5 (для категорий А1 и А) – допускаются только стажированные водители.
3) Полная глухота на одно ухо при восприятии разговорной речи на другое на расстоянии менее 3 метров, шепотной речи – на расстоянии 1 м или восприятии разговорной речи на каждое ухо менее 2 метров, глухонемота. Восприятие разговорной речи на одно и оба уха на расстоянии менее 3 метров, разговорной речи – менее 2 метров на каждое ухо, шепотной речи – на расстоянии менее 1 метра.
4) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринты, вестибулярные кризы любой этиологии и другие).
5) Отсутствие одной верхней или нижней конечности, кисти или стопы, а также деформация кисти или стопы, значительно затрудняющие их движение. Лица с одной ампутированной голенью, если ампутационная культя не менее одной трети голени и подвижность в коленном суставе ампутированной конечности полностью сохранена, могут допускаться к управлению транспортным средством, за исключением водителей такси и специализированного автотранспорта.
6) Стойкие изменения в глотке, гортани, трахее, значительно затрудняющие дыхание, деформация грудной клетки и позвоночника со значительным нарушением функции органов грудной полости.
7) Состояние после операции на сердце и крупных магистральных сосудах, в том числе лица с имплантированными стимуляторами ритма сердца, болезни сердца любой этиологии (эндокардит миокардит и другие), нарушение ритма любой этиологии (мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия и другие), хроническая ишемическая болезнь сердца, состояние после перенесенного инфаркта миокарда, стенокардия покоя.
8) Гипертоническая болезнь II-III стадии.
9) Хронические заболевания легких и плевры, в том числе туберкулезной этиологии, бронхиальная астма, состояние после резекции легкого, бронхоэктатическая болезнь.
10) Эндокринные заболевания со стойкими и выраженными нарушениями функции, с расстройствами сознания, склонностью к коматозным состояниям, при диагностике инсулинозависимого диабета.
11) Хронические психические заболевания и приравненные к ним состояния, подлежащие обязательному диспансерному динамическому наблюдению, эпилепсия и синкопальные состояния.
12) Хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания (допускаются к управлению транспортным средством только после лечения и снятия с учета).
13) Рост ниже 150 сантиметров, резкое отставание физического развития.