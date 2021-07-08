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Черчесова уволили с поста главного тренера сборной России

Черчесова уволили с поста главного тренера сборной России

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу.

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", — приводит пресс-служба РФС слова президента союза Александра Дюкова, передает ria.ru

Трудовой договор специалиста был рассчитан до 30 декабря 2022 года. Вместе с Черчесовым ушли представители его штаба.

Сборная России не смогла выйти в плей-офф на чемпионате Европы, заняв последнее место в группе B. Команда победила сборную Финляндии (1:0), проиграла бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4).

Ближайший официальный матч россияне проведут первого сентября против хорватов на своем поле.

Черчесов работал со сборной с 2016 года. Под его руководством российские футболисты дошли до четвертьфинала домашнего чемпионата мира (2018).

ria.ru
  • Вчера, 21:40
  • DTV
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