Последнюю перепись населения страна проводила в 2001 году. Позже Украина пропустила серию переписей по всему миру в 2010 году. Координатор системы ООН в Украине по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани заявила о необходимости проведения переписи населения в стране. Об этом она сказала на Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе (Литва), сообщает korrespondent.net ссылаясь на Укринформ.
"Я хочу напомнить нам, что одним из вызовов остается то, что последнюю перепись населения Украина проводила в 2001 году. Она пропустила серию переписей по всему миру в 2010 году. Поэтому мы считаем, что это очень важно, так как сейчас мы не знаем, какой знаменатель для размера населения", - отметила Лубрани.
Координатор ООН обратила внимание, что в этом контексте надежные, исчерпывающие данные важны как предпосылка для принятия решений.
"В последний раз это было 48 миллионов, сейчас население оценивается в 41,6. Но иметь перепись, проведенную вместо старой, важно. Соответственно, очень важно, чтобы каждый был включен", - отметила она, добавив, что это влияет на предоставление социально-экономических услуг.
Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины одобрил внесение изменений в закон о Всеукраинской переписи населения, согласно которому перепись должна проходить не реже одного раза в десять лет. korrespondent.net