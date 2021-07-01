Dnestr.TV

 
0

В ООН настаивают на переписи населения в Украине

В ООН настаивают на переписи населения в Украине

Последнюю перепись населения страна проводила в 2001 году. Позже Украина пропустила серию переписей по всему миру в 2010 году.
Координатор системы ООН в Украине по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани заявила о необходимости проведения переписи населения в стране. Об этом она сказала на Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе (Литва), сообщает korrespondent.net ссылаясь на Укринформ.

"Я хочу напомнить нам, что одним из вызовов остается то, что последнюю перепись населения Украина проводила в 2001 году. Она пропустила серию переписей по всему миру в 2010 году. Поэтому мы считаем, что это очень важно, так как сейчас мы не знаем, какой знаменатель для размера населения", - отметила Лубрани.

Координатор ООН обратила внимание, что в этом контексте надежные, исчерпывающие данные важны как предпосылка для принятия решений.

"В последний раз это было 48 миллионов, сейчас население оценивается в 41,6. Но иметь перепись, проведенную вместо старой, важно. Соответственно, очень важно, чтобы каждый был включен", - отметила она, добавив, что это влияет на предоставление социально-экономических услуг.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины одобрил внесение изменений в закон о Всеукраинской переписи населения, согласно которому перепись должна проходить не реже одного раза в десять лет.
korrespondent.net
  • Вчера, 21:44
  • DTV
  • Просмотров: 29
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • Азбука фермера. Цифровизация будущее бизнеса в РМ
  • Азбука фермера. Выращивание эфиромасличных растений
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Азбука фермера. Животноводческий сектор долгосрочные ин ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • Азбука фермера. Цифровизация будущее бизнеса в РМ
  • Азбука фермера. Выращивание эфиромасличных растений
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Азбука фермера. Животноводческий сектор долгосрочные ин ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна