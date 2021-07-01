Министр здравоохранения Кристина Албул проинформировала участников Координационного совета при Правительстве об обеспеченности медикаментами и средствами индивидуальной защиты в лечебно-профилактических учреждениях. Слободзейский и Рыбницкий инфекционные госпитали обладают всей необходимой линейкой препаратов для борьбы с коронавирусной инфекцией и осложнениями, вызванными ею. В достаточном количестве – одноразовые хирургические халаты, маски, респираторы, защитные экраны, а также экспресс-тесты на антиген к COVID-19.
Кристина Албул также доложила о ходе реализации некоторых программ по лечению приднестровцев за счет государства, сообщатся на сайте Минздрава республики.
С июля 2019 года пациенты с острым коронарным синдромом лечатся за пределами нашей республики. За второе полугодие 2019 года на лечение было направлено 172 пациента, в 2020-м – 322, за первое полугодие нынешнего года – 117. С марта текущего года медицинскую помощь за счет государства могут получить граждане, нуждающиеся в экстренной или плановой замене кардиостимулятора. Таких пациентов на сегодняшний день семь.
Следующая программа, инициированная Правительством, касается семейных пар, которые в силу медицинских показаний не могут стать родителями. Для них предусмотрено проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения в клиниках соседнего государства. В центры репродуктивной медицины по решению комиссии пока направлено три семьи.
С этого года специалисты узкой направленности принимают бесплатно детей-инвалидов. Это неврологи, хирурги, офтальмологи, отоларингологи, эндокринологи и гастроэнтерологи. Государство оплачивает консультации этих врачей. Сотрудники ГУП «Тирамед» провели уже 384 осмотра юных приднестровцев.
«Кроме того, провели 18 диагностических исследований, которые не проводятся в условиях наших лечебно-профилактических учреждений. Хочу сказать, что специалисты Тирамеда выполнили достаточно объемный фронт работы, осуществили шесть выездных консультаций в городах Дубоссары, Григориополь, Рыбница и Каменка. Осуществляли прием детей из Днестровска, Слободзеи, Тирасполя и Бендер в самом центре», – рассказала глава Минздрава.
По ее словам, до конца года врачи осмотрят как минимум 1500 детей-инвалидов.
Руководитель исполкома Общеприднестровского народного форума Сергей Шерстюк, посещая Центр социально-психологической реабилитации детей с особыми потребностями жизнедеятельности в г. Дубоссары, общался с сотрудниками учреждения и родителями. От их имени он выразил благодарность за реализацию данной программы.
Кроме этого, Кристина Албул сообщила о направлении граждан на эндопротезирование в клиники иностранных государств. В год государство может оплатить 10 операций по замене компонентов сустава имплантатами. Число планируют увеличивать. Более того, хотят открыть на территории Республиканской клинической больницы отделение, которое будет делать подобные хирургические вмешательства. Приднестровские специалисты готовы проводить операции, оборудование и эндопротезы имеются в наличии.
Председатель Правительства Александр Мартынов назвал указанные направления деятельности крайне важными для граждан.
«Особо хочу обратить внимание на относительно новую программу по обследованию и лечению детей-инвалидов. По мере того, как механизм будет набирать обороты, мы будем расширять категории детей, которые будут попадать под эту программу», – заявил Глава Правительства.
Александр Мартынов поставил задачу Минздраву изучить ситуацию с отсутствием в лечебных учреждениях мыла и чистящих средств. Подобные обращения поступают в адрес Правительства. В 10-дневный срок профильное ведомство соберет информацию и оценит ситуацию.
Кроме этого, Глава Правительства рекомендовал Министерству здравоохранения провести консультации с российскими коллегами на предмет профилактики распространения и лечения штамма коронавируса «дельта»: «Если такая необходимость есть, я вас попрошу в самое ближайшее время такой семинар провести и представить заключение по итогам консультаций».
В рамках онлайн-конференции президент Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья Юрий Чебан поблагодарил руководство Минздрава за налаживание механизма вакцинации трудовых коллективов. minzdrav.gospmr.org