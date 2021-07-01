Согласно решению Апелляционной палаты РМ, вынесенному в четверг, количество участков для голосования в Приднестровье будет сокращено с 41 до 12.
Апелляционная палата Кишинева постановила, что количество избирательных участков для голосования на досрочных парламентских выборах должно быть сокращено до 12.
Решение было вынесено в четверг, восьмого июля, по запросу депутатов от "Платформы DA".
Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия Молдовы сообщила, что пересмотрела свое решение об организации избирательных участков в Бендерах и некоторых населенных пунктах Каушанского района, в результате чего было решено не открывать несколько из них.
Таким образом, на левом берегу Днестра должен был быть открыт 41 избирательный участок для голосования на грядущих досрочных парламентских выборах.
Согласно официальным данным Государственного реестра избирателей, в административно-территориальных единицах на левом берегу Днестра зарегистрировано более 258 тысяч граждан, имеющих право голосовать на выборах в Республике Молдова.
Додон призвал выходить на протесты после решения АП о сокращении числа участков
Партия социалистов проведёт массовые протесты в режиме нон-стоп перед зданиями ЦИК, Апелляционной палаты, Высшей судебной палаты и партий, потребовавших закрытия избирательных участков в Приднестровье. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил председатель ПСРМ Игорь Додон. Он отметил, что такого беспредела в стране ещё не было, и призвал сторонников быть готовыми противостоять этому, пишет https://aif.md/psrm-zovjot-grazhdan-na-protesty-protiv-bespredela-sandu-video/.
– Подобного за 30 лет независимости себе никто не позволял. Никто так грубо не нарушал право граждан на голосование. Призываю наших сторонников быть готовыми массово выйти протесты в ближайшие 24 часа. Возможно, даже завтра мы устроим акции и перед зданием ЦИК, и перед офисами партий, которые хотят ограничить право граждан на голосование, и перед Апелляционной палатой, которая “легла” под Майю Санду, и перед Высшей судебной палатой. Будьте готовы выйти по моему призыву на протесты нон-стоп. Будем стоять, пока всем не будет гарантировано право на голосование, – сказал он.
Игорь Додон добавил, что Майя Санду пошла по беспределу, и ей нужно противостоять.
– То, что сегодня творит Санду, переходит все рамки. Так и начинается диктатура. Что дальше? Сегодня – участки, а завтра начнёт закрывать партии? А к тем, кто с ней несогласен, придут домой и дадут по голове? – возмутился председатель ПСРМ.