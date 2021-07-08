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Ученые предупредили о наступлении "невозможной" жары

Ученые предупредили о наступлении "невозможной" жары

Ученые предупредили, что на Земле вскоре наступит "невозможная" жара. Об этом пишет Sky News.

В канадской деревне Литтон недавно зафиксировали беспрецедентные для этого региона 49,6 градуса по Цельсию. Это спровоцировало лесные пожары, которые практически уничтожили поселение. Из-за температурных рекордов в США и Канаде погибли сотни людей, передает ria.ru

По словам специалистов, планета переступила порог, при котором небольшое потепление может повлечь за собой экстремальное повышение температур.

Ученые провели статистический анализ и выяснили, что такая жара — чрезвычайно редкое событие для региона, которое случается в диапазоне тысячи лет. Оно происходило бы в 150 раз реже, если бы не глобальное потепление, убеждены эксперты группы по изучению погодных явлений из World Weather Attribution.

"Это редчайшее событие. Не исключено, что сегодня мы наблюдаем экстремальную жару, которую ожидали при гораздо большем потеплении климата", — отметил Фредерике Отто из Оксфордского университета.

Специалист из Королевского нидерландского метеорологического института Сьюкье Филипп уточнил, что в будущем такая жара будет на Земле гораздо чаще, хотя раньше это было "невозможно". Если к 2040 году температура повысится в среднем на два градуса по Цельсию, то катаклизмы, как в канадском Литтоне, будут повторяться каждые пять-десять лет, подытожили ученые.

ria.ru
  • Сегодня, 07:24
  • DTV
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